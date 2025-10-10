Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров турнира.