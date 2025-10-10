Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Новый форвард «Айлендерс» Максим Шабанов в дебютном матче против «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой, которая помогла команде сравнять счет во втором периоде.

Источник: РБК Спорт

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Шабанов забросил гол в конце второго периода, что позволило «Айлендерс» сравнять счет.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам, защитник Александр Романов и форвард Максим Цыплаков очков не набрали.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил на четвертой минуте встречи и отдал две результативные передачи.

Шабанову 25 лет. Прошлым летом он подписал однолетний контракт с «Айлендерс». До этого он провел всю свою карьеру в челябинском «Тракторе».

В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Питтсбург
4:3
1:1, 2:2, 1:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16107 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Патрик Руа
Вратари
Тристан Джерри
(00:00-02:24)
Илья Сорокин
(00:00-57:23)
Тристан Джерри
(c 03:00)
Илья Сорокин
(57:28-57:35)
Илья Сорокин
(c 59:45)
1-й период
03:00
Александр Романов
03:23
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Евгений Малкин)
07:41
Ноэль Аччиари
12:02
Джонатан Друэн
(Мэттью Шефер)
2-й период
24:04
Кайл Палмиери
(Скотт Мэйфилд, Мэтью Барзал)
25:41
Харрисон Бруники
(Томас Новак, Филип Холландер)
27:00
Паркер Уотерспун
27:00
Кайл Палмиери
28:43
Бо Хорват
28:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
31:40
Эрик Карлссон
33:38
Мэтью Барзал
39:19
Максим Шабанов
(Симон Хольмстрем)
3-й период
42:15
Симон Хольмстрем
54:21
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Евгений Малкин)
56:15
Бенджамин Киндел
59:45
Джонатан Друэн
59:45
Джонатан Друэн
Статистика
Питтсбург
Айлендерс
Штрафное время
8
25
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит