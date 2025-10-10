Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Шабанов забросил гол в конце второго периода, что позволило «Айлендерс» сравнять счет.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам, защитник Александр Романов и форвард Максим Цыплаков очков не набрали.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил на четвертой минуте встречи и отдал две результативные передачи.
Шабанову 25 лет. Прошлым летом он подписал однолетний контракт с «Айлендерс». До этого он провел всю свою карьеру в челябинском «Тракторе».
В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров турнира.
Дэн Мьюз
Патрик Руа
Тристан Джерри
(00:00-02:24)
Илья Сорокин
(00:00-57:23)
Тристан Джерри
(c 03:00)
Илья Сорокин
(57:28-57:35)
Илья Сорокин
(c 59:45)
03:00
Александр Романов
03:23
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Евгений Малкин)
07:41
Ноэль Аччиари
12:02
Джонатан Друэн
(Мэттью Шефер)
24:04
Кайл Палмиери
(Скотт Мэйфилд, Мэтью Барзал)
25:41
Харрисон Бруники
(Томас Новак, Филип Холландер)
27:00
Паркер Уотерспун
27:00
Кайл Палмиери
28:43
Бо Хорват
28:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
31:40
Эрик Карлссон
33:38
Мэтью Барзал
39:19
Максим Шабанов
(Симон Хольмстрем)
42:15
Симон Хольмстрем
54:21
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Евгений Малкин)
56:15
Бенджамин Киндел
59:45
Джонатан Друэн
59:45
Джонатан Друэн
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит