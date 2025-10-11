Ричмонд
Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов получил травму руки в матче с «Филадельфией».

Источник: AP 2024

Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов помещен в список травмированных. Об этом сообщает Miami Herald.

34-летний Куликов получил травму в четверг в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1). В середине второго периода защитник провел неудачный силовой прием и покинул лед, держась за запястье.

Из-за того, что Куликова поместили в список травмированных, он не сможет играть как минимум неделю.

Куликов вернулся во «Флориду», где начинался карьеру в НХЛ, летом 2023 года. С командой он выиграл два последних Кубка Стэнли.

Флорида
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19431 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Рик Токкет
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-16:19)
Даниэл Владарж
(00:00-57:56)
Сергей Бобровский
(c 16:55)
Даниэл Владарж
(58:44-59:34)
1-й период
00:44
Матвей Мичков
01:00
Эван Родригес
07:54
Люк Канин
16:55
Кристиан Дворак
2-й период
23:37
Тревор Зеграс
25:29
Антон Лунделл
(Эван Родригес, Джефф Питри)
25:57
Кристиан Дворак
37:48
Ноа Кэйтс
(Тайсон Форстер)
3-й период
42:19
Брэд Маршан
(Люк Канин, Эй Джей Грир)
58:44
Тайсон Форстер
Статистика
Флорида
Филадельфия
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит