Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.10
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.37
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.36
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
12.10
Детройт
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.46
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.03
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
12.10
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
12.10
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.45
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
12.10
Чикаго
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.54
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
12.10
Миннесота
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
12.10
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.42
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
12.10
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.52
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
12.10
Сан-Хосе
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.10
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.56
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
12.10
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Российский игрок НХЛ сломал руку

Сроки восстановления 36-летнего форварда «Нью-Джерси» Евгения Дадонова пока неизвестны.

Источник: Getty Images

Российскому форварду «Нью-Джерси Девилз» Евгению Дадонову диагностировали перелом руки. Об этом в соцсети Х сообщила журналистка сайта НХЛ Аманда Стайн.

«Дадонов прошел дополнительное обследование руки, и у него действительно был обнаружен перелом. Он пропустит оставшуюся часть выездной серии “Девилз”, его состояние будет еще раз оценено по возвращению в Нью-Джерси», — написала Стайн.

36-летний Дадонов получил травму в первом матче «Девилз» в новом сезоне против «Каролиной» (3:6). 12 и 14 ноября «Нью-Джерси» ждут еще два гостевых матча с «Тампой» и «Коламбусом».

Дадонов с этого сезона играет за «Девилз», до этого он три года провел в «Даллас Старз». Всего на счету Дадонова 617 матчей и 361 (163+198) очко в НХЛ.

