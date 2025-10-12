Дубль Шайфли помог «Виннипегу» выиграть первый матч в сезоне, Кузьменко отдал голевой пас

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился Марк Шайфли, а Габриэль Виларди отдал два голевых паса.
Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко отдал одну результативную передачу за 19:47 на льду.
«Виннипег» одержал свою первую победу в сезоне, «Лос-Анджелес» стартовал с двух поражений в первых трех встречах.
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
11.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14204 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Хиллер
Вратари
Коннор Хеллибак
Дарси Кемпер
(00:00-58:21)
1-й период
03:25
Куинтон Байфилд
04:48
Алекс Иафалло
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
09:26
Люк Шенн
09:26
Джефф Малотт
10:17
Брайан Дюмулин
13:10
Алекс Лафферье
2-й период
20:50
Майки Андерсон
(Дрю Даути, Адриан Кемпе)
29:12
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Андрей Кузьменко)
29:30
Дилан Демело
36:52
Кайл Коннор
38:57
Марк Шайфли
(Морган Бэррон)
3-й период
40:31
Джош Моррисси
41:48
Джоэль Армиа
51:47
Марк Шайфли
(Джош Моррисси, Габриэль Виларди)
56:30
Нил Пионк
59:42
Тэннер Пирсон
Статистика
Виннипег
Лос-Анджелес
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит