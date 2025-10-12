«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург», Панарин набрал одно очко

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей. 33-летний россиянин набрал 2 (0+2) очко в сезоне.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 4 очка в 3 матчах и идут на 4-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 5-й строчке — 4 очка в 3 играх.
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16716 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Майк Салливан
Вратари
Артур Шилов
(00:00-59:14)
Игорь Шестеркин
(00:00-59:17)
1-й период
07:17
Юусо Пярссинен
07:40
Мика Зибанежад
(Сэм Кэррик, Адам Фокс)
13:37
Владислав Гавриков
2-й период
23:04
Бенджамин Киндел
(Калеб Джонс)
26:06
Адам Фокс
(Адам Эдстрем)
27:42
Бенджамин Киндел
29:25
Уилл Куилль
(Конор Шири, Ноа Лаба)
31:09
Паркер Уотерспун
34:22
Владислав Гавриков
36:33
Командный штраф
36:38
Адам Фокс
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
39:40
Харрисон Бруники
3-й период
45:40
Мэтт Ремпе
(Адам Эдстрем, Сэм Кэррик)
49:32
Урхо Вааканайнен
54:12
Тэйлор Рэддиш
(Юусо Пярссинен, Ноа Лаба)
Статистика
Питтсбург
Рейнджерс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит