Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.22
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург», Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» на выезде выиграли у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Источник: Reuters

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей. 33-летний россиянин набрал 2 (0+2) очко в сезоне.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 4 очка в 3 матчах и идут на 4-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 5-й строчке — 4 очка в 3 играх.

Питтсбург
1:6
0:1, 1:3, 0:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16716 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Майк Салливан
Вратари
Артур Шилов
(00:00-59:14)
Игорь Шестеркин
(00:00-59:17)
1-й период
07:17
Юусо Пярссинен
07:40
Мика Зибанежад
(Сэм Кэррик, Адам Фокс)
13:37
Владислав Гавриков
2-й период
23:04
Бенджамин Киндел
(Калеб Джонс)
26:06
Адам Фокс
(Адам Эдстрем)
27:42
Бенджамин Киндел
29:25
Уилл Куилль
(Конор Шири, Ноа Лаба)
31:09
Паркер Уотерспун
34:22
Владислав Гавриков
36:33
Командный штраф
36:38
Адам Фокс
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
39:40
Харрисон Бруники
3-й период
45:40
Мэтт Ремпе
(Адам Эдстрем, Сэм Кэррик)
49:32
Урхо Вааканайнен
54:12
Тэйлор Рэддиш
(Юусо Пярссинен, Ноа Лаба)
Статистика
Питтсбург
Рейнджерс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит