«Тампа» проиграла «Нью-Джерси», Василевский пропустил 5 голов

У «Дэвилз» Коннор Браун оформил дубль, а также по голу забили Тимо Майер, Нико Хишир и Йеспер Братт. Заброшенные шайбы у «Лайтнинг» на счету Янни Гурда, Райана Макдоны и Даррена Раддиша.