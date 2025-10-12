Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.22
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

«Тампа» проиграла «Нью-Джерси», Василевский пропустил 5 голов

«Тампа» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Источник: Reuters

У «Дэвилз» Коннор Браун оформил дубль, а также по голу забили Тимо Майер, Нико Хишир и Йеспер Братт. Заброшенные шайбы у «Лайтнинг» на счету Янни Гурда, Райана Макдоны и Даррена Раддиша.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 29 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 0 очков в 2 матчах идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 9-е место — 2 очка в 2 играх.

Тампа-Бэй
3:5
0:3, 2:0, 1:2
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер
Шелдон Киф
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-56:43)
Якоб Маркстрем
(00:00-59:48)
1-й период
03:41
Джек Финли
08:30
Тимо Майер
(Доусон Мерсер, Нико Хишир)
10:17
Коннор Браун
(Люк Хьюз, Арсений Грицюк)
10:43
Максвелл Крозье
13:48
Нико Хишир
(Тимо Майер, Люк Хьюз)
18:33
Эрик Чернак
2-й период
27:31
Янни Гурд
(Максвелл Крозье, Брэйден Пойнт)
28:37
Люк Хьюз
34:23
Брэндон Хагель
37:23
Райан Макдона
(Максвелл Крозье, Брэндон Хагель)
3-й период
43:21
Йонас Зигенталер
44:48
Йеспер Братт
46:29
Коннор Браун
(Арсений Грицюк, Шимон Немец)
56:17
Даррен Раддиш
(Оливер Бьоркстранд, Гейдж Гонсалвес)
58:11
Джек Хьюз
Статистика
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит