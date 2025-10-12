«Тампа» проиграла «Нью-Джерси», Василевский пропустил 5 голов

У «Дэвилз» Коннор Браун оформил дубль, а также по голу забили Тимо Майер, Нико Хишир и Йеспер Братт. Заброшенные шайбы у «Лайтнинг» на счету Янни Гурда, Райана Макдоны и Даррена Раддиша.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 29 бросков по своим воротам.
«Тампа» с 0 очков в 2 матчах идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 9-е место — 2 очка в 2 играх.
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер
Шелдон Киф
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-56:43)
Якоб Маркстрем
(00:00-59:48)
1-й период
03:41
Джек Финли
08:30
Тимо Майер
(Доусон Мерсер, Нико Хишир)
10:17
Коннор Браун
(Люк Хьюз, Арсений Грицюк)
10:43
Максвелл Крозье
13:48
Нико Хишир
(Тимо Майер, Люк Хьюз)
18:33
Эрик Чернак
2-й период
27:31
Янни Гурд
(Максвелл Крозье, Брэйден Пойнт)
28:37
Люк Хьюз
34:23
Брэндон Хагель
37:23
Райан Макдона
(Максвелл Крозье, Брэндон Хагель)
3-й период
43:21
Йонас Зигенталер
44:48
Йеспер Братт
46:29
Коннор Браун
(Арсений Грицюк, Шимон Немец)
56:17
Даррен Раддиш
(Оливер Бьоркстранд, Гейдж Гонсалвес)
58:11
Джек Хьюз
Статистика
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит