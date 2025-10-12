Овечкин переписал историю Америки, превзойдя великого Лемье! Но русскую суперзвезду затмил талант из Белоруссии

«Немного заржавел в работе с шайбой — вот что я увидел. У него были хорошие моменты, неплохие бросковые позиции, но в некоторых ситуациях он, конечно, хотел бы сыграть лучше. Нужно немного времени, и он вернется в свой ритм», — так Спенсер Карбери прокомментировал первый матч сезона в исполнении Александра Овечкина.
Три дня назад «Бостон» без особых проблем обыграл «Вашингтон», а величайший снайпер в истории хоккея не набрал очков. Позже Ови тоже дал свой комментарий. Он сослался на то, что у всех четырех звеньев «Кэпиталз» были голевые моменты, но их не удалось реализовать. А еще капитан «Столичных» отметил, что в первых матчах сезона тратится много времени на адаптацию к новому темпу и атмосфере, что провоцирует огромное количество брака и недопонимание между партнерами.
В сегодняшней игре с «Айлендерс» болельщики «Вашингтона» ждали двух вещей. Во-первых, победы любимой команды. Во-вторых, первой шайбы Александра в этом сезоне. Сбылись не все их желания. Но обо всем по порядку.
Команда Спенсера Карбери открыла счет уже на второй минуте встречи. Гол Мартина Фехервари был бы ничем не примечателен, если бы ему не ассистировал Александр Овечкин, набравший первое очко в сезоне. Ови проявил себя как настоящий лидер, готовый подстраховать партнеров в любой ситуации. 42-й номер убежал в атаку, а Великая Восьмерка поднялся на синюю линию и занял его место, чтобы закрыть брешь в обороне. Буквально через мгновение Александр получил шайбу, набросил ее на ворота, а Фехервари добил — 1:0.
Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в возрасте 40+ лет. А конкретно — в 40 лет и 24 дня. Ранее это удавалось только Здено Харе и Дагу Монсу. А еще Александр Великий вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах. Для капитана «Вашингтона» это был 785-й балл. Таким образом, он обошел Марио Лемье. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков. И можно с уверенностью говорить, что это достижение Ови уже точно никогда не побьет.
К счастью для «Кэпиталз», на голе с участием Овечкина все не закончилось. С середины первого периода включился один из главных героев «Столичных» образца прошлого сезона. Тогда Алексей Протас набрал феноменальные 66 очков в 76 матчах и установил личные рекорды по голам, ассистам и общему количеству баллов в регулярке. И кажется, что в этом году он намерен еще улучшить свою статистику. Протас получил шайбу и хлестко бросил с пол зоны — Илья Сорокин был бессилен.
Третью шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил 20-летний Райан Леонард. Но без передачи все того же Протаса этого гола могло и не быть — для белоруса это уже третье очко в двух матчах сезона.
Ну, а в концовке второго периода Алексей оформил дубль. Он убежал от Де Анджело как от стоячего и с поразительной внешней легкостью снова отправил шайбу в ворота Сорокина — 4:0.
«Айлендерс» пытались организовать камбэк, но сподобились лишь на два гола. А Ови отметился эффектным силовым приемом — капитан «Вашингтона» закатал в лед Кейси Сизикаса.
«Кэпиталз» одержали первую победу в сезоне и порадовали своих болельщиков. Но все они по-прежнему ждут гола Александра Великого. Вполне возможно, что он случится уже меньше чем через сутки — в матче с «Рейнджерс».
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Илья Сорокин
(00:00-56:09)
Логан Томпсон
(00:00-59:44)
01:50
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
13:52
Алексей Протас
(Джейкоб Чикран, Том Уилсон)
17:47
Мэтью Барзал
27:44
Кайл Палмиери
29:50
Райан Леонард
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
35:30
Алексей Протас
38:43
Джейкоб Чикран
38:51
Энтони Дюклер
(Бо Хорват, Кайл Палмиери)
43:26
Мэтт Рой
44:28
Мэттью Шефер
(Бо Хорват, Кайл Палмиери)
44:28
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит