Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.22
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Овечкин переписал историю Америки, превзойдя великого Лемье! Но русскую суперзвезду затмил талант из Белоруссии

Все ждут первую шайбу Александра Великого в этом сезоне.

Источник: Getty Images

«Немного заржавел в работе с шайбой — вот что я увидел. У него были хорошие моменты, неплохие бросковые позиции, но в некоторых ситуациях он, конечно, хотел бы сыграть лучше. Нужно немного времени, и он вернется в свой ритм», — так Спенсер Карбери прокомментировал первый матч сезона в исполнении Александра Овечкина.

Три дня назад «Бостон» без особых проблем обыграл «Вашингтон», а величайший снайпер в истории хоккея не набрал очков. Позже Ови тоже дал свой комментарий. Он сослался на то, что у всех четырех звеньев «Кэпиталз» были голевые моменты, но их не удалось реализовать. А еще капитан «Столичных» отметил, что в первых матчах сезона тратится много времени на адаптацию к новому темпу и атмосфере, что провоцирует огромное количество брака и недопонимание между партнерами.

В сегодняшней игре с «Айлендерс» болельщики «Вашингтона» ждали двух вещей. Во-первых, победы любимой команды. Во-вторых, первой шайбы Александра в этом сезоне. Сбылись не все их желания. Но обо всем по порядку.

Команда Спенсера Карбери открыла счет уже на второй минуте встречи. Гол Мартина Фехервари был бы ничем не примечателен, если бы ему не ассистировал Александр Овечкин, набравший первое очко в сезоне. Ови проявил себя как настоящий лидер, готовый подстраховать партнеров в любой ситуации. 42-й номер убежал в атаку, а Великая Восьмерка поднялся на синюю линию и занял его место, чтобы закрыть брешь в обороне. Буквально через мгновение Александр получил шайбу, набросил ее на ворота, а Фехервари добил — 1:0.

Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в возрасте 40+ лет. А конкретно — в 40 лет и 24 дня. Ранее это удавалось только Здено Харе и Дагу Монсу. А еще Александр Великий вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах. Для капитана «Вашингтона» это был 785-й балл. Таким образом, он обошел Марио Лемье. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков. И можно с уверенностью говорить, что это достижение Ови уже точно никогда не побьет.

К счастью для «Кэпиталз», на голе с участием Овечкина все не закончилось. С середины первого периода включился один из главных героев «Столичных» образца прошлого сезона. Тогда Алексей Протас набрал феноменальные 66 очков в 76 матчах и установил личные рекорды по голам, ассистам и общему количеству баллов в регулярке. И кажется, что в этом году он намерен еще улучшить свою статистику. Протас получил шайбу и хлестко бросил с пол зоны — Илья Сорокин был бессилен.

Третью шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил 20-летний Райан Леонард. Но без передачи все того же Протаса этого гола могло и не быть — для белоруса это уже третье очко в двух матчах сезона.

Ну, а в концовке второго периода Алексей оформил дубль. Он убежал от Де Анджело как от стоячего и с поразительной внешней легкостью снова отправил шайбу в ворота Сорокина — 4:0.

«Айлендерс» пытались организовать камбэк, но сподобились лишь на два гола. А Ови отметился эффектным силовым приемом — капитан «Вашингтона» закатал в лед Кейси Сизикаса.

«Кэпиталз» одержали первую победу в сезоне и порадовали своих болельщиков. Но все они по-прежнему ждут гола Александра Великого. Вполне возможно, что он случится уже меньше чем через сутки — в матче с «Рейнджерс».

Айлендерс
2:4
0:2, 1:2, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-56:09)
Логан Томпсон
(00:00-59:44)
1-й период
01:50
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
13:52
Алексей Протас
(Джейкоб Чикран, Том Уилсон)
17:47
Мэтью Барзал
2-й период
27:44
Кайл Палмиери
29:50
Райан Леонард
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
35:30
Алексей Протас
38:43
Джейкоб Чикран
38:51
Энтони Дюклер
(Бо Хорват, Кайл Палмиери)
3-й период
43:26
Мэтт Рой
44:28
Мэттью Шефер
(Бо Хорват, Кайл Палмиери)
44:28
Командный штраф
Статистика
Айлендерс
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше