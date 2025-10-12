Овечкин переписал историю Америки, превзойдя великого Лемье! Но русскую суперзвезду затмил талант из Белоруссии

Три дня назад «Бостон» без особых проблем обыграл «Вашингтон», а величайший снайпер в истории хоккея не набрал очков. Позже Ови тоже дал свой комментарий. Он сослался на то, что у всех четырех звеньев «Кэпиталз» были голевые моменты, но их не удалось реализовать. А еще капитан «Столичных» отметил, что в первых матчах сезона тратится много времени на адаптацию к новому темпу и атмосфере, что провоцирует огромное количество брака и недопонимание между партнерами.