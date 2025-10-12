Ричмонд
Дуэль Марченко и Капризова: русские звезды НХЛ забили пять голов на двоих

«Коламбус» обыграл «Миннесоту» в результативном матче.

Источник: Reuters

В прошлом сезоне Кирилл Марченко абсолютно заслуженно получил статус звезды НХЛ, выбив 74 (31+43) очка в 79 матчах. Самое сложное — подтверждать такой статус на дистанции. И российский форвард начал делать это уже во втором матче регулярки.

На раскачку Марченко в новом чемпионате понадобилось лишь четыре периода. Первую шайбу в матче с «Миннесотой» он забросил уже на седьмой секунде второго отрезка. Стоило только игрокам «Уайлд» оставить немного свободного пространства в центре зоны, как сразу форвард расчехлил свой мощный кистевой бросок. Гол получился полностью российским, ведь ассистировали Марченко Воронков и Проворов.

Огромное внимание приковано и к российскому вингеру «Миннесоты» — Кириллу Капризову, который со следующего сезона станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. В первой игре лидер «Уайлд» сделал три ассиста. Сегодня он тоже начал с результативной передачи на Мэттью Болди в большинстве.

Спустя две минуты Капризов отличился уже сам. Поучаствовал в этом голе и Владимир Тарасенко — это его первое результативное действие за «Миннесоту» после летнего обмена из «Детройта».

В концовке периода вновь в игру вступил Марченко. Стоит отметить невероятный по красоте ассист от Воронкова. У Дмитрия в этом сезоне уже 3 (1+2) очка. Пока форвард оправдывает свой контракт на 4,175 млн в год, который подписал в межсезонье.

На двух голах Марченко не остановился. В третьем периоде форвард мощным броском в касание из левого круга вбрасывания прошил Филипа Густавссона. Эта шайба и стала победной для «Коламбуса».

Но и на этом успехи российских игроков не закончились: за четыре минуты до конца Капризов удачно подставил клюшку после наброса Марка Росси. После подписания нового контракта у вингера 6 (2+4) очков в двух матчах — прекрасный результат!

Из россиян без результативных действий со льда ушел только Яков Тренин. У него сегодня 13 минут на площадке и два броска в створ. А Капризов, Марченко, Воронков, Тарасенко и Проворов суммарно набрали десять очков.

Миннесота
4:7
0:1, 2:2, 2:4
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18836 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Дин Эвасон
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-57:14)
Элвис Мерзликинс
Филип Густавссон
(c 58:34)
1-й период
02:29
Майлс Вуд
(Зак Эштон-Риз)
09:05
Дмитрий Воронков
10:50
Майлс Вуд
2-й период
20:07
Кирилл Марченко
(Дмитрий Воронков, Иван Проворов)
25:45
Эрик Гудбрэнсон
26:18
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Юэль Эрикссон Эк)
26:18
Командный штраф
27:47
Эрик Гудбрэнсон
28:24
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Владимир Тарасенко)
32:37
Джейкоб Миддлтон
38:48
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Дмитрий Воронков)
3-й период
41:11
Зак Веренски
(Адам Фантилли, Коул Силлинджер)
41:35
Юэль Эрикссон Эк
42:13
Джейкоб Миддлтон
43:01
Кирилл Марченко
(Бун Дженнер, Зак Веренски)
46:13
Кирилл Марченко
49:11
Командный штраф
49:54
Зеев Байэм
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
50:47
Адам Фантилли
(Бун Дженнер)
54:04
Дмитрий Воронков
55:49
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Марко Росси)
58:34
Бун Дженнер
(Чарли Койл)
Статистика
Миннесота
Коламбус
Штрафное время
6
16
Игра в большинстве
8
3
Голы в большинстве
4
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит