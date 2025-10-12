Дуэль Марченко и Капризова: русские звезды НХЛ забили пять голов на двоих

На раскачку Марченко в новом чемпионате понадобилось лишь четыре периода. Первую шайбу в матче с «Миннесотой» он забросил уже на седьмой секунде второго отрезка. Стоило только игрокам «Уайлд» оставить немного свободного пространства в центре зоны, как сразу форвард расчехлил свой мощный кистевой бросок. Гол получился полностью российским, ведь ассистировали Марченко Воронков и Проворов.