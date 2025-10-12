Два ассиста Орлова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась поражением хозяев со счетом 6:7 (2:2, 3:2, 1:2, 0:1). В составе «акул» отличились Тайлер Тоффоли (4-я минута), Райан Ривз (12), Марио Ферраро (26), Йон Клингберг (31), Адам Годетт (38) и Джефф Скиннер (46). У «Дакс» шайбы забросили Каттер Готье (12, 51), Беккетт Сеннеке (16), Алекс Киллорн (27), Крис Крайдер (40, 60) и Лео Карлссон (61).
Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 36 бросков по своим воротам из 43. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков очков не набрал.
В другом матче «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал единственным в составе своей команды, кому удалось реализовать послематчевый буллит.
«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Ассист в составе «Эдмонтона» заработал Василий Подколзин.
Райан Варсофски
Джоэль Кенневилль
Ярослав Аскаров
(00:00-60:37)
Петр Мразек
(00:00-59:49)
03:40
Тайлер Тоффоли
(Уилл Смит, Маклин Селебрини)
11:12
Райан Ривз
(Адам Годетт, Ник Ледди)
11:53
Каттер Готье
(Мэйсон Мактавиш, Радко Гудас)
13:28
Дмитрий Орлов
15:14
Бекетт Сенекке
(Мэйсон Мактавиш, Олен Зеллвегер)
15:16
Райан Ривз
15:16
Росс Джонстон
16:13
Йон Клингберг
22:36
Адам Годетт
25:21
Марио Ферраро
(Маклин Селебрини, Уилл Смит)
26:19
Алекс Киллорн
(Микаэль Гранлунд)
28:54
Олен Зеллвегер
29:58
Фрэнк Ватрано
30:34
Йон Клингберг
(Маклин Селебрини, Уилл Смит)
32:53
Райан Пелинг
36:35
Мэйсон Мактавиш
37:14
Адам Годетт
(Александр Веннберг, Дмитрий Орлов)
38:07
Тимоти Лильегрен
39:29
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
45:34
Джефф Скиннер
(Тай Делландреа, Дмитрий Орлов)
50:29
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
59:09
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
60:45
Лео Карлссон
(Микаэль Гранлунд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит