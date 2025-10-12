Два ассиста Орлова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ

В другом матче «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал единственным в составе своей команды, кому удалось реализовать послематчевый буллит.