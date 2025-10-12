Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
П1
2.00
X
4.22
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
П1
1.99
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Два ассиста Орлова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ

Две передачи Орлова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась поражением хозяев со счетом 6:7 (2:2, 3:2, 1:2, 0:1). В составе «акул» отличились Тайлер Тоффоли (4-я минута), Райан Ривз (12), Марио Ферраро (26), Йон Клингберг (31), Адам Годетт (38) и Джефф Скиннер (46). У «Дакс» шайбы забросили Каттер Готье (12, 51), Беккетт Сеннеке (16), Алекс Киллорн (27), Крис Крайдер (40, 60) и Лео Карлссон (61).

Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 36 бросков по своим воротам из 43. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков очков не набрал.

В другом матче «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал единственным в составе своей команды, кому удалось реализовать послематчевый буллит.

«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Ассист в составе «Эдмонтона» заработал Василий Подколзин.

Сан-Хосе
6:7
2:2, 3:2, 1:2
ОТ
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джоэль Кенневилль
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-60:37)
Петр Мразек
(00:00-59:49)
1-й период
03:40
Тайлер Тоффоли
(Уилл Смит, Маклин Селебрини)
11:12
Райан Ривз
(Адам Годетт, Ник Ледди)
11:53
Каттер Готье
(Мэйсон Мактавиш, Радко Гудас)
13:28
Дмитрий Орлов
15:14
Бекетт Сенекке
(Мэйсон Мактавиш, Олен Зеллвегер)
15:16
Райан Ривз
15:16
Росс Джонстон
16:13
Йон Клингберг
2-й период
22:36
Адам Годетт
25:21
Марио Ферраро
(Маклин Селебрини, Уилл Смит)
26:19
Алекс Киллорн
(Микаэль Гранлунд)
28:54
Олен Зеллвегер
29:58
Фрэнк Ватрано
30:34
Йон Клингберг
(Маклин Селебрини, Уилл Смит)
32:53
Райан Пелинг
36:35
Мэйсон Мактавиш
37:14
Адам Годетт
(Александр Веннберг, Дмитрий Орлов)
38:07
Тимоти Лильегрен
39:29
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
3-й период
45:34
Джефф Скиннер
(Тай Делландреа, Дмитрий Орлов)
50:29
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
59:09
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
Овертайм
60:45
Лео Карлссон
(Микаэль Гранлунд)
Статистика
Сан-Хосе
Анахайм
Штрафное время
13
13
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит