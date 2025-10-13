Три плюс три: Дорофеев и Марченко выдают суперматчи, Овечкин взял паузу

Воскресный матч «Коламбуса» и «Миннесоты» (7:4) запомнился перформансами российских звезд. Кирилл Марченко сделал хет-трик и стал первой звездой, у Капризова 2+1 при 11 бросках (личный рекорд в лиге). Автором же первого хет-трика сезона-2025/26 стал форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, который знатно покуражился в матче с «Лос-Анджелесом» (5:6 Б). Без голов пока идет Александр Овечкин, а его «Вашингтон» неровно начал сезон.
Дуэль Капризова и Марченко
В прошлом сезоне Кирилл Марченко абсолютно заслуженно получил статус звезды НХЛ, выбив 74 (31+43) очка в 79 матчах. Самое сложное — подтверждать такой статус на дистанции. И российский форвард начал делать это уже во втором матче регулярки.
На раскачку Марченко в новом чемпионате понадобилось лишь четыре периода. Первую шайбу в матче с «Миннесотой» он забросил уже на седьмой секунде второго отрезка. Стоило только игрокам «Уайлд» оставить немного свободного пространства в центре зоны, как сразу форвард расчехлил свой мощный кистевой бросок. Гол получился полностью российским, ведь ассистировали Марченко Воронков и Проворов.
Огромное внимание приковано и к российскому вингеру «Миннесоты» — Кириллу Капризову, который со следующего сезона станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. В первой игре лидер «Уайлд» сделал три ассиста. Во второй он тоже начал с результативной передачи на Мэттью Болди в большинстве. Спустя две минуты Капризов отличился уже сам. Поучаствовал в этом голе и Владимир Тарасенко — это его первое результативное действие за «Миннесоту» после летнего обмена из «Детройта».
В концовке периода вновь в игру вступил Марченко. Стоит отметить невероятный по красоте ассист от Воронкова. У Дмитрия в этом сезоне уже 3 (1+2) очка. Пока форвард оправдывает свой контракт на 4,2 млн в год, который подписал в межсезонье.
На двух голах Марченко не остановился. В третьем периоде форвард мощным броском в касание из левого круга вбрасывания прошил Филипа Густавссона. Эта шайба стала победной для «Коламбуса». Но и на этом успехи российских игроков не закончились: за четыре минуты до конца Капризов удачно подставил клюшку после наброса Марка Росси. После подписания нового контракта у вингера 6 (2+4) очков в двух матчах — прекрасный результат!
Из россиян без результативных действий со льда ушел только Яков Тренин. У него сегодня 13 минут на площадке и два броска в створ. А Капризов, Марченко, Воронков, Тарасенко и Проворов суммарно набрали десять очков.
Первое голевое
Новый сезон «Вашингтон» Александра Овечкина и «Айлендерс» Ильи Сорокина начали с поражений. Перед очной встречей волновал вопрос: кто же лучше отреагирует на неудачу в первом матче? И ответ на него пришел уже в стартовом периоде.
Красноречивее всего говорит статистика первых 20 минут — 9−3 по броскам в створ и 2:0 по голам в пользу «Кэпиталз». Но главное, что произошло в первом периоде, — результативное действие Овечкина. Ассист на Мартина Фехервари стал дебютным в этом сезоне для российского форварда. В предыдущей встрече с «Бостоном» Александр очков не набрал.
На этом голевые успехи Ови закончились. За 17 минут на площадке форвард успел нанести один бросок в створ и был заметен только в большинстве. Помимо Фехервари в первом периоде отличился и Алексей Протас. Белорусский форвард воспользовался грубой ошибкой игроков «Айлендерс» при выходе из зоны. Уже в первых матчах нападающий доказывает, что его успешное выступление в прошлом сезоне не было случайностью.
Во втором периоде Протас продолжил радовать фанатов «Кэпиталз» своей результативностью: сначала сделал ассист на гол Райана Леонарда, а потом и сам забросил после ошибки Тони Деанджело. Экс-защитник СКА в этом моменте подарил «минус» сразу двум российским игрокам: Максиму Шабанову и Александру Романову.
Тяжелый матч получился и для Ильи Сорокина. И в этом виновны игроки обороны, которые раз за разом подкидывали работу российскому вратарю.
Среди защитников «Айлендерс» положительно отметился лишь первый номер прошедшего драфта Мэттью Шеффер. Правда, проявил он себя больше как атакующий игрок: 14 (!) бросков в сторону ворот Логана Томпсона, из которых восемь дошли до створа. Такой напор не прошел бесследно — в третьем периоде Шеффер забросил первую шайбу в карьере, сократив отставание своей команды до двух голов.
А вот у Романова игра не пошла: он провел на льду меньше всех времени среди защитников «Айлс» и заработал худший показатель полезности (-3). Вряд ли сможет занести эту игру в актив и Шабанов. У него почти 13 минут на площадке и «минус 2». При этом форвард создал несколько хороших моментов для своих партнеров, но подвела реализация.
Офис Дорофеева
Марченко не единственный россиянин, который на этой неделе отметился хет-триком. В стартовом матче регулярки фанатов «Вегаса» порадовал Павел Дорофеев, один из самых недооцененных россиян в НХЛ.
За океаном уроженец Нижнего Тагила выступает уже шестой сезон (и пятый полноценный), а в основе «Вегаса» закрепился в регулярке-2023/24. От года к году растут его показатели. В прошлом сезоне Павел набрал рекордные 52 (35+17) очка, став пятым бомбардиром и лучшим снайпером команды. Голевое чутье Дорофеева отмечали с детской школы. Воспитанник «Металлурга» выделялся роскошным броском, который в Северной Америке раскрыли еще сильнее. Всю мощь кистевого Павла прочувствовал вратарь «Лос-Анджелеса» Антон Форсберг в эпизоде с первым голом.
Второй и третий голы пришли к Дорофееву в большинстве. Оба раза ему ассистировали Айкел и Стоун. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди при розыгрыше лишнего переводит Павла в ведущую спецбригаду, полагаясь на его бросок. Россиянин не подводит. Всем известно, где на льду находятся офисы Овечкина и Гретцки, а в «Голден Найтс» пора открывать офис Дорофеева. Два гола «Лос-Анджелесу» форвард отгрузил примерно с одной позиции, притаившись на границе круга вбрасываний.
Хет-трик Дорофеева помог догнать «Кингз», а в третьем периоде за дело взялся Иван Барбашев: сначала ассистировал Айкелу, затем отметился голом после роскошной комбинации. Джек и Иван могут не беспокоиться за свое будущее в организации: они подписали длинные контракты. А вот соглашение Дорофеева истекает после нынешнего сезона.
У россиянина скромный кэпхит — 1,835 млн. Свои деньги он переиграл еще в прошлой регулярке, а сейчас продолжает показывать, что не зря в него поверили на драфте-2019. Павел — самый успешный проспект «Вегаса» за короткую историю новой франшизы. Из игрока, который не проходил в состав «Трактора», в системе «Рыцарей» он вырос в топ-снайпера НХЛ.
Нет причин, почему «Вегас» будет затягивать переговоры и экономить на новом контракте россиянина. Потолок зарплат растет, а «Голден Найтс» уже закрыли сделки по главным звездам — Айкелу и Марнеру. Пора сосредоточиться на общении с Дорофеевым. Его контракт значительно вырастет. И чем дальше клуб будет откладывать переговоры, тем больше аргументов получат Павел и его агент — если, конечно, нападающий продолжит разрывать лигу, как в первом матче сезона.
Максим Клементьев, Михаил Скрыль