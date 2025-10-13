Три плюс три: Дорофеев и Марченко выдают суперматчи, Овечкин взял паузу

Огромное внимание приковано и к российскому вингеру «Миннесоты» — Кириллу Капризову, который со следующего сезона станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. В первой игре лидер «Уайлд» сделал три ассиста. Во второй он тоже начал с результативной передачи на Мэттью Болди в большинстве. Спустя две минуты Капризов отличился уже сам. Поучаствовал в этом голе и Владимир Тарасенко — это его первое результативное действие за «Миннесоту» после летнего обмена из «Детройта».