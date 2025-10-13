Овечкин переключился на передачи? Русский снайпер никак не может забить

Главным изменением в составе у «Столичных» стал выход голкипера Чарли Линдгрена, который впервые в сезоне появился в старте. По словам главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери, в нынешнем сезоне у Линдгрена будет меньше работы, чем раньше: в прошлом сезоне он отыграл 39 матчей, а теперь ставка будет сделана на основного голкипера Логана Томпсона.