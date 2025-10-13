Овечкин переключился на передачи? Русский снайпер никак не может забить

По воле календаря «Вашингтон» два дня подряд проводил матчи в Нью-Йорке: после симпатичной победы над «Айлендерс» команду Александра Овечкина поджидали «Рейнджеры».
Главным изменением в составе у «Столичных» стал выход голкипера Чарли Линдгрена, который впервые в сезоне появился в старте. По словам главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери, в нынешнем сезоне у Линдгрена будет меньше работы, чем раньше: в прошлом сезоне он отыграл 39 матчей, а теперь ставка будет сделана на основного голкипера Логана Томпсона.
Любопытной оказалась и первая тройка нападения, которую составили Александр Овечкин, Дилан Строум и Сонни Милано. Нападающий Коннор Макмайкл, начинавший в первом звене в предыдущем матче с «Айлендерс», был передвинут центральным в третью тройку, а партнерами лучшего бомбардира «Вашингтона» Алексея Протаса стали Пьер-Люк Дюбуа и Том Уилсон.
У «Рейнджерс» также произошла перемена во вратарской линии. Игорь Шестеркин, отыгравший два матча подряд, уступил место ветерану Джонатану Куику. Кроме этого, «Синерубашечники» потеряли защитника третьей пары Карсона Суси, который неудачно врезался в борт в матче с «Питтсбургом» и получил симптомы сотрясения — на замену ему был вызван Коннор Макки.
И вышло так, что именно вратарская дуэль Куика и Линдгрена стала главным событием матча, вопреки ожидаемого противостояния россиян — Овечкина и Артемия Панарина.
Игра получилась безумно тягучей, упорной и непростой для обеих команд. Первый период прошел без событий, которые были бы достойны протокола, а единственную заброшенную шайбу зрители увидели в середине второй двадцатиминутки.
Ее полноценным соавтором стал Овечкин, хотя забить российскому капитану «Столичных» снова не удалось. Александр удачно отборолся у борта в чужой зоне и хитро набросил на пятак, где Энтони Бовилье был расторопней защитников «Рейнджерс».
Весь остальной матч стал настоящим гимном терпению «Вашингтона» и удачливости голкипера Линдгрена. В своем первом же матче в сезоне он отыграл на ноль, отразив 35 бросков от Панарина и компании, принеся «Кэпиталз» важнейшую победу. У болельщиков такие матчи стали называться просто — The Charlie Lindgren Game.
«У “Вашингтона” пока очень многое не работает. Например, не забивает Овечкин. Есть травмы, плохо понимают друг друга игроки первого звена. Но результат — на табло. Да, не работает большинство, но в равных составах команда добивается результата», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.
В следующем матче Овечкина с партнерами будет ждать настоящий экзамен в лице «Тампы», где Кучеров и Василевский готовы доказывать, что их не зря считают одними из главных претендентов на Кубок Стэнли, несмотря на неудачный старт сезона.
Автор: Максим Замятин
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Джонатан Куик
(00:00-58:06)
Чарли Линдгрен
33:47
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Деклэйн Чисхольм)
35:18
Том Уилсон
37:42
Энтони Бовилье
43:35
Джей Ти Миллер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит