Овечкин повторил результат Лемье

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил результат Марио Лемье по количеству набранных очков по системе «гол+пас» в выездных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом плей-офф.

Источник: AP 2024

Овечкин заработал 861-е очко в матче против «Рейнджерс», отдав голевую передачу.

Россиянин делит с Лемье шестое место по этому показателю. Лидирует в списке Уэйн Гретцки (1459).

Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственный и решающий гол в составе «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье (32-я минута игры).

Овечкин провел на ледовой площадке 14 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и сделал голевую передачу. Серия 40-летнего российского форварда без заброшенных шайб достигла трех матчей.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Рейнджерс
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17479 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-58:06)
Чарли Линдгрен
2-й период
33:47
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Деклэйн Чисхольм)
35:18
Том Уилсон
37:42
Энтони Бовилье
3-й период
43:35
Джей Ти Миллер
Статистика
Рейнджерс
Вашингтон
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
