Очередной топ-контракт защитника в НХЛ. «Монреаль» сохранил молодую звезду до 2034 года

Общие 70,8 миллиона выглядят огромной суммой только в моменте. Не стоит забывать, что еще один год американец отыграет по контракту новичка. Если Хатсон продолжит прогрессировать и повышать свою результативность, в перспективе трех-пяти лет его кэпхит станет подарком для руководства «Монреаля». Можно справедливо сказать, что агент хоккеиста даже немного продешевил. Изначально в прессе говорилось о 9−10 миллионах в год, но стороны договорились на 8,85. Время сорвать большой куш у защитника еще представится. Потолок зарплат продолжит расти, и через девять лет Хатсон будет рассчитывать на другие деньги.