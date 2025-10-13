Очередной топ-контракт защитника в НХЛ. «Монреаль» сохранил молодую звезду до 2034 года

Потолок зарплат НХЛ стремительно растет и меняет рынок игроков. Клубы рассчитывают на другие деньги, заключая контракты. Логичная реакция — рост соглашений хоккеистов, причем необязательно суперзвездных. Контракты, которые еще три-пять лет назад сочли бы безумными, сегодня воспринимаются гораздо спокойнее. В то же время выросла ценность своих активов. Драться на рынке за ценные лоты с каждым сезоном будет все сложнее. Именно поэтому клубы стараются не разбазаривать важных игроков и заранее заботятся об их будущем.
Некоторым хоккеистам достаточно провести один мощный сезон, чтобы получить роскошный контракт на длительный срок. Так поступил «Монреаль» с перспективным защитником Лэйном Хатсоном. Лучший новичок прошлого сезона подписал новое соглашение — на восемь лет с кэпхитом 8,85 миллиона долларов. Контракт вступит в силу только следующим летом. Действующий обладатель «Колдер Трофи» не стал откладывать переговоры и определился с клубом на ближайшие годы.
Руководство «Канадиенс» уверовало в Хатсона после дебютного сезона в НХЛ. Лэйн быстро освоился на взрослом уровне и закрепился в основе. В регулярке защитник набрал 66 (6+60) очков за 82 матча. Несмотря на юный возраст, американец не пропустил ни одной игры. В плей-офф он продолжил штамповать ассисты — пять за серию с «Вашингтоном». После такого прорыва планка ожиданий от Хатсона взлетела до небес. Нынешнюю регулярку Лэйн начал скромно, по своим прошлогодним меркам. Но было бы странно ожидать, что в 21 год очки к нему продолжат липнуть, как к Кэйлу Макару.
Общие 70,8 миллиона выглядят огромной суммой только в моменте. Не стоит забывать, что еще один год американец отыграет по контракту новичка. Если Хатсон продолжит прогрессировать и повышать свою результативность, в перспективе трех-пяти лет его кэпхит станет подарком для руководства «Монреаля». Можно справедливо сказать, что агент хоккеиста даже немного продешевил. Изначально в прессе говорилось о 9−10 миллионах в год, но стороны договорились на 8,85. Время сорвать большой куш у защитника еще представится. Потолок зарплат продолжит расти, и через девять лет Хатсон будет рассчитывать на другие деньги.
Контракт Лэйна составлен хитро. Первые четыре года его базовая зарплата — всего 1 миллион долларов. Большую часть дохода он получит в виде подписного бонуса. Сделано это не просто так: Хатсон экономит значительную часть заработка на налогах. Бонусы к контракту для американцев в канадских командах облагаются по ставке 15 процентов, тогда как ставка по базовой зарплате может превышать 50 процентов. Этим инструментом пользуются канадские клубы, чтобы понизить общий кэпхит игрока. В том числе этим объясняется, почему Лэйн получил меньше Джексона Лакомба (8×9) и Люка Хьюза (7×9).
Новый контракт ключевого защитника — очередной кирпичик менеджмента «Монреаля» в строительство команды, которая должна вернуть франшизе былую славу. Хатсон теперь подписан до 2034 года. Ник Сузуки — до 2030-го, Коул Кофилд — до 2031-го, Ноа Добсон и Юрай Слафковски — до 2033-го. Именно эти парни завершат перестройку «Монреаля». Будущее «Канадиенс» в надежных руках. Следующим на длинный контракт пойдет Иван Демидов, который проводит первый полноценный сезон в лиге, но уже окружен огромным вниманием.
Михаил Скрыль