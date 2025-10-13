«Айлендерс» проиграли «Виннипегу», потерпев третье поражение подряд: Сорокин пропустил 5 голов

Встреча завершилась со счетом 5:2. За «Джетс» забили нападающие Морган Баррон, Нино Нидеррайтер, Таннер Пирсон и Марк Шайфли, а также защитник Логан Стэнли. В составе «островитян» отличились форварды Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман.
Ворота «Нью-Йорка» защищал российский голкипер Илья Сорокин.
«Виннипег» набрал 4 очка в 3 играх и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс», для которого это поражение стало третьим подряд на старте сезона, с 0 очков идет 15-м на Востоке.
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena
Главные тренеры
Патрик Руа
Скотт Арниел
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-55:53)
Эрик Комри
Илья Сорокин
(c 57:35)
1-й период
04:52
Андерс Ли
07:35
Морган Бэррон
(Коул Кепке, Логан Стэнли)
09:50
Кейси Сизикас
11:48
Нино Нидеррайтер
(Джонатан Тэйвз, Густав Нюквист)
12:33
Коул Кепке
15:58
Колин Миллер
2-й период
22:05
Жан-Габриэль Пажо
(Энтони Деанджело)
22:19
Логан Стэнли
(Тэннер Пирсон, Морган Бэррон)
27:56
Логан Стэнли
30:29
Командный штраф
32:39
Тэннер Пирсон
(Нино Нидеррайтер)
34:45
Эмиль Хейнеман
(Джонатан Друэн, Мэттью Шефер)
37:38
Скотт Мэйфилд
39:55
Марк Шайфли
3-й период
57:35
Марк Шайфли
(Кайл Коннор)
Статистика
Айлендерс
Виннипег
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит