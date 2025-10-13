«Тампа» прервала победную серию «Бостона»

В составе «молний» дубль оформил Энтони Чирелли, по одной шайбе забросили Янни Гурд и Понтус Хольмберг. У «мишек» голы забили Кейси Миттельштадт, Джордан Харрис и Морган Гики. «Бостон» потерпел первое поражение после трех побед на старте сезона.