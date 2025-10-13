Ричмонд
«Тампа» прервала победную серию «Бостона»

Хоккеисты «Тампы» одержали победу над «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ. Команда Джона Купера выиграла на выезде со счетом 4:3.

Источник: Getty Images

В составе «молний» дубль оформил Энтони Чирелли, по одной шайбе забросили Янни Гурд и Понтус Хольмберг. У «мишек» голы забили Кейси Миттельштадт, Джордан Харрис и Морган Гики. «Бостон» потерпел первое поражение после трех побед на старте сезона.

В своем следующем матче «Бостон» на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Тампа» в гостях встретится с «Вашингтоном».

Бостон
3:4
0:2, 3:2, 0:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Джон Купер
Вратари
Йоонас Корписало
(00:00-57:59)
Йонас Йоханссон
1-й период
01:09
Энтони Чирелли
(Джейк Гюнцель, Гейдж Гонсалвес)
02:16
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
03:46
Виктор Арвидссон
13:16
Энтони Чирелли
(Гейдж Гонсалвес, Джейк Гюнцель)
2-й период
20:39
Янни Гурд
(Понтус Хольмберг, Янис Мозер)
21:09
Кейси Миттельштадт
(Виктор Арвидссон, Павел Заха)
23:37
Понтус Хольмберг
(Оливер Бьоркстранд, Максвелл Крозье)
25:31
Джордан Харрис
(Давид Пастрняк)
26:41
Понтус Хольмберг
30:34
Майкл Эйссимонт
30:34
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
31:35
Морган Гики
(Павел Заха)
34:24
Понтус Хольмберг
3-й период
46:05
Гейдж Гонсалвес
50:03
Таннер Жанно
59:36
Виктор Арвидссон
59:36
Брэйден Пойнт
59:51
Эрик Чернак
Статистика
Бостон
Тампа-Бэй
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
5
2
