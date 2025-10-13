Ричмонд
«Нэшвилл» одержал победу над «Оттавой». Маршессо оформил дубль

«Нэшвилл» на чужом льду победил «Оттаву» во встрече регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: nhl.com

В составе «Предаторз» дублем отметился нападающий Жонатан Маршессо, по шайбе забросили форварды Райан О’Райлли и Коул Смит. За «Сенаторс» забил форвард Ридли Грейг. Итоговый счет матча — 4:1.

«Хищники» набрали 5 очков в 3 играх и занимают 2-е место в таблице Западной конференции. «Сенаторы» с 2 очками после 3 матчей располагаются на 13-й строчке на Востоке.

Оттава
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18500 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Эндрю Брюнетт
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-56:37)
Юусе Сарос
Линус Улльмарк
(57:57-58:07)
Линус Улльмарк
(59:06-59:14)
Линус Улльмарк
(c 59:48)
1-й период
02:23
Ник Дженсен
04:01
Федор Свечков
05:24
Роман Йоси
09:33
Шейн Пинто
14:41
Ник Пербикс
16:52
Командный штраф
19:50
Тайлер Клевен
2-й период
32:11
Джонатан Маршессо
(Майкл Бантинг, Эрик Хаула)
36:53
Эрик Хаула
37:31
Шейн Пинто
3-й период
51:16
Дэвид Перрон
54:38
Райан О`Райлли
(Стивен Стэмкос, Филип Форсберг)
57:49
Эрик Хаула
57:57
Ридли Грейг
(Дилан Козенс, Джейк Сандерсон)
59:06
Джонатан Маршессо
(Роман Йоси)
59:48
Коул Смит
(Люк Евангелиста)
Статистика
Оттава
Нэшвилл
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит