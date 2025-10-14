Гол Эпплтона принес «Детройту» победу над «Торонто»

Игра завершилась со счетом 3:2. За «Ред Уингз» забили нападающие Дилан Ларкин, Джеймс ван Римсдайк и Мейсон Эпплтон. У «Мэйпл Лифс» отличились форварды Мэттью Нис и Калле Йернкрок.