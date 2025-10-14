Гол Эпплтона принес «Детройту» победу над «Торонто»

Игра завершилась со счетом 3:2. За «Ред Уингз» забили нападающие Дилан Ларкин, Джеймс ван Римсдайк и Мейсон Эпплтон. У «Мэйпл Лифс» отличились форварды Мэттью Нис и Калле Йернкрок.
«Красные крылья» набрали 4 очка в 3 встречах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Кленовые листья» 2 очками после 3 матчей идут на 11-й строчке.
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18877 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Тодд Маклеллан
Вратари
Энтони Столарц
(00:00-35:02)
Кэм Тэлбот
(00:00-59:47)
Энтони Столарц
(35:22-59:24)
1-й период
16:53
Морган Райлли
18:42
Симон Бенуа
18:55
Дилан Ларкин
(Алекс Дебринкэт, Лукас Раймонд)
2-й период
33:57
Симон Бенуа
35:22
Дилан Ларкин
37:31
Командный штраф
3-й период
44:25
Джеймс ван Римсдайк
(Эндрю Копп)
47:29
Мэттью Найз
(Бобби Макманн)
50:39
Дилан Ларкин
53:42
Калле Ярнкрок
(Мэттью Найз)
54:59
Оливер Экман-Ларссон
54:59
Дилан Ларкин
59:15
Мэйсон Эпплтон
(Бен Чиаро, Эммит Финни)
Статистика
Торонто
Детройт
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит