Переписывает историю в США, штампует очки, помогает молодежи! Как дела у Капризова после подписания суперконтракта

Российские игроки достаточно ударно начали новый сезон, хотя и не все пока успели порадовать своих болельщиков голами или передачами. Но Кирилл Капризов, например, не стал долго ждать и начал штамповать результативные баллы с первых же игр — вместе с партнером по звену Мэттом Болди. Каждый из форвардов набрал по семь очков в первых трех играх сезона, что стало вторым показателем в истории «Миннесоты».
Пожалуй, свой статус самого дорогого игрока в НХЛ, который начнет действовать со следующего сезона, Капризов отрабатывает сполна уже сейчас. Помнится, когда Кирилл подписал свое предыдущее пятилетнее соглашение с кэпхитом в $9 млн, игра с самого начала сезона у россиянина не пошла, он получал приличную долю критики. Страшно представить, какими беспощадными были бы высказывания, случись подобное сейчас.
Благо, проблем с игрой у Капризова не наблюдается, поэтому в североамериканских социальных сетях и СМИ достаточно хвалебных комментариев в адрес нападающего. На фоне такого старта — Капризов делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров — снова начались разговоры насчет потенциального завоевания «Харт Трофи». В первой половине прошлого сезона россиянин назывался одним из претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ, но подвела травма, из-за которой в итоге Капризову потребовалась операция, а затем восстановление.
Если Капризов проведет нынешний сезон не хуже, а может, и лучше, чем прошлый, то нет сомнений в том, что у него будет реальный шанс побороться не только за «Харт Трофи», но и, например, за «Арт Росс». По крайней мере график набора очков пока что этому благоволит. Да и все, вероятно, понимают, какую пользу Капризов приносит своими действиями, так что речи о чисто индивидуальных действиях в отрыве от команды не идет.
Помимо набора очков Кирилл еще и переводчиком успевает подработать. Причем, это выглядит неожиданно еще и по той причине, что сам Капризов не так давно сталкивался с трудностями в общении на английском языке. Вероятно, после зала летом россиянин посещал языковые курсы. После матча с «Лос-Анджелесом», который стал дебютным для Данилы Юрова в НХЛ, Капризов помог соотечественнику пообщаться с американской прессой.
Пожалуй, таким «дорогим» и востребованным переводчиком может похвастаться еще разве что Иван Мирошниченко, которому после первого матча в НХЛ помогал в общении со СМИ Александр Овечкин.
Автор: Надежда Тонконог
Джон Хайнс
Джим Хиллер
Йеспер Валльстедт
(00:00-65:00)
Дарси Кемпер
(00:00-57:50)
Дарси Кемпер
(59:14-65:00)
05:16
Уоррен Фогеле
12:14
Андрей Кузьменко
14:04
Джаред Сперджен
(Маркус Юханссон, Марко Росси)
15:00
Куинтон Байфилд
15:18
Адриан Кемпе
16:13
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Владимир Тарасенко)
16:33
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Владимир Тарасенко)
21:40
Маркус Фолиньо
29:36
Александр Тюркотт
43:53
Кевин Фиала
(Джоэль Армиа, Бренд Кларк)
45:21
Маркус Юханссон
46:22
Куинтон Байфилд
(Анже Копитар, Адриан Кемпе)
55:26
Адриан Кемпе
59:14
Адриан Кемпе
(Куинтон Байфилд, Дрю Даути)
63:35
Мэтт Болди
победный бросок: Марко Росси
(Миннесота)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит