Переписывает историю в США, штампует очки, помогает молодежи! Как дела у Капризова после подписания суперконтракта

Если Капризов проведет нынешний сезон не хуже, а может, и лучше, чем прошлый, то нет сомнений в том, что у него будет реальный шанс побороться не только за «Харт Трофи», но и, например, за «Арт Росс». По крайней мере график набора очков пока что этому благоволит. Да и все, вероятно, понимают, какую пользу Капризов приносит своими действиями, так что речи о чисто индивидуальных действиях в отрыве от команды не идет.