Разучился забивать? Овечкин все еще без голов: россиянин идет на антирекорд

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин снова не смог отметиться голом и продлил неудачную серию до четырех игр, а Никита Кучеров приблизился на один шаг к исторической отметке в 1000 очков.
Овечкин и Кучеров буксуют на старте сезона?
Начало нового сезона НХЛ проходит эффектно и результативно для целого ряда российских хоккеистов: Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» с пятью голами в трех матчах возглавляет список снайперов, Кирилл Капризов, набравший 7 очков (3 гола и 4 передачи) в трех играх, доказывает, что «Миннесота Уайлд» выписала ему рекордный контракт не просто так, Евгений Малкин, сделавший 5 голевых передач в двух стартовых матчах чемпионата, напротив, мотивирует «Питтсбург Пингвинз» продлить сотрудничество со звездным российским ветераном, а Кирилл Марченко (4 гола в трех матчах) закрепляет за собой роль лидера «Коламбус Блю Джекетс».
Но среди этих россиян не хватает тех, к кому обращено наибольшее внимание хоккейной общественности, — Александра Овечкина и Никиты Кучерова.
Овечкин вступил в свой 21-й в карьере сезон в НХЛ в качестве лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги. Перед 40-летним россиянином маячит отметка в 900 голов в «регулярках» НХЛ, до которой до сих пор никому не удалось добраться. Именно Овечкин будет первым и долгие-долгие годы единственным хоккеистом, кто этот рубеж преодолеет. Он находится в трех голах от данной вершины, и весь хоккейный мир замер в ожидании исторического события. Однако Овечкин его откладывает. В первых трех матчах чемпионата Александр Михайлович не забросил ни одной шайбы.
С другой стороны, россиянин записал на свой счет две голевые передачи, а в тех двух матчах, в которых он оформил по ассисту, «Вашингтон» победил. Наконец, в прошлом сезоне Ови также не забил в трех стартовых матчах, но что произошло позднее, помнят все.
Что касается Кучерова, то в его активе до сегодняшнего дня тоже было два очка: россиянин забросил две шайбы в стартовой игре чемпионата против «Оттавы Сенаторз», но этого оказалось недостаточно для его команды — «Тампа» начала сезон с поражения (4:5). У «Лайтнинг» и лично Никиты дела идут далеко не лучшим образом. В первых трех матчах «регулярки» команда Джона Купера пропустила суммарно 13 шайб, что является одним из худших показателей во всей лиге, и выиграла только одну игру, с трудом удержав победу над «Бостон Брюинз» (4:3).
Кучеров же по итогам этих матчей оказался в числе худших игроков НХЛ по полезности — его показатель после трех игр составил «минус 7». Хуже россиянина только канадец Сэм Беннетт из «Флориды Пантерз» («-8»). Прямо сейчас Кучеров не выглядит тем ключевым элементом, на котором строится игра всей команды. Довольно сильный контраст с предыдущим сезоном, в рамках которого Никита за первые три матча чемпионата набрал 7 баллов (6+1). Как и у Овечкина, у Кучерова на горизонте сияет яркое достижение — 1000 очков в карьере в «регулярках» НХЛ. От этой вершины его отделяли четыре очка.
Овечкину надо поправить прицел
Новую возможность прервать неудачные серии и приблизиться к историческим достижениям Овечкин и Кучеров получили в очной встрече. Первый матч между «Вашингтоном» и «Тампой» пресс-служба НХЛ анонсировала именно через личное противостояние величайшего российского спортсмена с лучшим русским хоккеистом современности. Их лига назвала «игроками с полными ящиками трофеев».
«Кэпиталз» перед игрой с «Лайтнинг» имели день отдыха после гастролей по Нью-Йорку, где они провели свой первый «бэк-ту-бэк» и поочередно обыграли местных «Айлендерс» (4:2) и «Рейнджерс» (1:0). «Молнии» же визитом в столицу США, напротив, закрывали свой «бэк-ту-бэк» — перед приездом в Вашингтон команда Джона Купера победила в Бостоне.
Для Овечкина клуб из штата Флорида — один из самых любимых в карьере. «Тампа» является одной из четырех франшиз, которая пропустила от россиянина 50 и более шайб в рамках чемпионатов НХЛ. В предыдущих 83 очных встречах с «молниями» в «регулярках» Александр Михайлович забросил 51 шайбу и набрал 97 очков. Причем с большим энтузиазмом на ворота «Тампы» Ови охотится в домашних матчах: в предыдущих 43 играх на «Кэпитал Уан Арене» против «Лайтнинг» россиянин набрал 62 очка и забросил 33 шайбы (больше, чем кому-либо из всех клубов НХЛ на льду арены в Вашингтоне).
Что касается Кучерова, то «Кэпиталз» он тоже любит по-своему. В предыдущих 31 матче против «столичных» звезда «Тампы» набрал 30 баллов и забросил 14 шайб (13 очков и 6 голов в 16 играх на «Кэпитал Уан Арене»). В последних трех очных встречах с «Вашингтоном» Никита неизменно набирал очки. Причем исключительно через голевые передачи — в его активе по одному ассисту в каждом из трех последних матчей против «Кэпс».
Эту серию россиянин продлил сегодня, когда помог «Тампе» улучшить процент реализации большинства. После передачи Кучерова капитан «молний» Виктор Хедман зарядил от синей линии, а Брэйден Пойнт успешно сыграл на подставлении. Есть первый ассист для Никиты в новом сезоне! Вдвойне примечательно, что это большинство «Лайтнинг» получили после удаления Овечкина за удар клюшкой.
Сам же Овечкин записать себе в плюс результативное действие так и не смог, несмотря на свою заряженность на чужие ворота. 40-летний россиянин семь раз бросал в сторону ворот (три броска в створ, три заблокирован, один — мимо створа), любыми способами пытался «прошить» Андрея Василевского и ради этого даже пробовал переправить шайбу в ворота с подставления в слоте, классными передачами выводил партнеров на отличные позиции для бросков, но успехом эти попытки не увенчались.
Серия Овечкина без голов на старте чемпионата составляет уже четыре матча. В них он нанес суммарно 11 бросков в створ — безрезультатно. Таким образом, лидер «Кэпиталз» повторил свой худший результат в карьере. Ранее Александр Михайлович не забивал в четырех играх кряду со старта «регулярки» в сезонах-2012/13 и −2023/24.
В розыгрыше-2012/13 за аналогичный отрезок Ови нанес 13 бросков в створ и отметился всего одной голевой передачей. Тот чемпионат, проведенный в усеченном формате из-за локаута, он в итоге завершил с 32 голами в 48 матчах, чего оказалось достаточно, чтобы стать лучшим снайпером регулярного сезона и выиграть свой третий «Морис Ришар Трофи». В сезоне-2023/24 же россиянин за первые четыре матча бросил в створ только девять раз, причем вторую и третью игру того чемпионата он провел вообще без бросков в створ. При этом в его активе было две передачи — как и в нынешнем розыгрыше. Завершил он ту «регулярку» с 31 голом в 79 матчах и едва вошел в топ-40 снайперов первенства, показав свой второй худший результат по голам в одном сезоне за карьеру.
Впрочем, вряд ли Овечкин прямо сейчас как-то переживает по поводу безголевой серии. Сегодняшняя игра подарила ему несколько поводов для радости. Во-первых, она стала исторической при стартовом вбрасывании, ведь Александр Михайлович зарегистрировал уже 1495-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и по этому показателю догнал Фила Хаусли, разделив с ним 25-е место рейтинга. Во-вторых, его «Вашингтон» добыл волевую победу (3:2 ОТ). «Кэпиталз» дважды отыгрывались по ходу встречи, а затем забросили победную шайбу в овертайме. В-третьих, «столичным» удалось наконец-то реализовать большинство. С этим компонентом у команды Карбери имелись проблемы: перед долгожданным голом при численном преимуществе «Вашингтон» провалил 10 попыток подряд (хуже только главный неудачник сезона «Баффало Сейбрз» — 11 неиспользованных попыток).
Удалось переломить одну неудачную серию, удастся сделать то же самое и с другой. Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 18 октября по московскому времени и примет дома «Миннесоту Уайлд» с Кириллом Капризовым. В этой игре Овечкин либо откроет счет своим голам в сезоне, либо установит новый личный антирекорд.