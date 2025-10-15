Разучился забивать? Овечкин все еще без голов: россиянин идет на антирекорд

В розыгрыше-2012/13 за аналогичный отрезок Ови нанес 13 бросков в створ и отметился всего одной голевой передачей. Тот чемпионат, проведенный в усеченном формате из-за локаута, он в итоге завершил с 32 голами в 48 матчах, чего оказалось достаточно, чтобы стать лучшим снайпером регулярного сезона и выиграть свой третий «Морис Ришар Трофи». В сезоне-2023/24 же россиянин за первые четыре матча бросил в створ только девять раз, причем вторую и третью игру того чемпионата он провел вообще без бросков в створ. При этом в его активе было две передачи — как и в нынешнем розыгрыше. Завершил он ту «регулярку» с 31 голом в 79 матчах и едва вошел в топ-40 снайперов первенства, показав свой второй худший результат по голам в одном сезоне за карьеру.