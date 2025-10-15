Ричмонд
Матч-центр
Демидов забил первый гол в сезоне: спас «Монреаль» в концовке и влюбил в себя фанатов

А после матча Иван заговорил по-французски.

Источник: Reuters

«Сенсационный новичок “Канадиенс” сравнял счет за три минуты до конца основного времени. Это был Иван Демидов! Его гол помог “Монреалю” перевести встречу в овертайм», — восторженно написало о российском форварде агентство Canadian Press.

Демидов, приковавший к себе внимание требовательной канадской публики еще с лета, когда некоторые фанаты даже ходили на тренировочные «двусторонки», чтобы посмотреть на Ивана, полностью оправдал ожидания. В домашнем матче против «Сиэтла» россиянин набрал 2 (1+1) очка, забил свой первый гол в сезоне и вновь заставил собой восхищаться.

Благодаря Ивану «Монреаль» отомстил «Сиэтлу» за два прошлогодних поражения, включая разгром со счетом 2:8 на домашнем льду. Победа «Канадиенс» стала кульминацией вечера, наполненного событиями в матче-открытии домашнего сезона для «Монреаля». «Канадиенс» отдали дань Кену Драйдену, ушедшему из жизни в начале сентября, а также представили публике и Демидова, и Лэйна Хатсона, который выиграл приз лучшему новичку прошлого чемпионата и получил от клуба новый щедрый контракт.

Иван начал с передачи, ассистировав Алексу Ньюхуку уже на пятой минуте игры — организованный россиянином гол принес «Монреалю» лидерство в счете.

Обмен шайбами в середине матча спровоцировал постоянные «догонялки», но два гола хоккеистов «Сиэтла» в начале третьего периода поставили «Монреаль» в тяжелую ситуацию. Демидов спас хозяев, сравняв счет, а в овертайме героем «Канадиенс» стал Коул Кофилд.

«Демидова уже обожает публика. После забитого гола его стали любить еще больше. Демидова хвалили за то, что он прогрессировал в английском, но он предпринял попытку заговорить и на французском тоже!», — восхищались Иваном журналисты франкоязычной телекомпании TVA Sports.

«Добрый вечер, дорогие болельщики, спасибо вам!», — с широкой улыбкой на лице Демидов поразил всех знанием французского языка.

«Мне кажется, я стал лучше во многих аспектах игры, стал лучше понимать. Да и команда в целом стала чувствовать себя уверенней, не только я. Мы начали забивать, стали лучше чувствовать друг друга. Думаю, что это заметно. Болельщики меня приветствовали? Это было удивительно и здорово», — сказал Демидов.

В четырех матчах на счету Демидова 3 (1+2) очка и четыре минуты штрафа. О борьбе за «Колдер Трофи» говорить пока слишком рано, но Иван сделал главное — снял с себя давление со стороны прессы и монреальских болельщиков, которые (пока) носят россиянина на руках.

Монреаль
5:4
1:0, 1:2, 2:2
ОТ
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
15.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Дэн Байлсма
Вратари
Самуэль Монтембо
Джой Даккорд
1-й период
04:37
Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Александр Каррье)
06:32
Джош Махура
10:01
Коул Кофилд
11:06
Винс Данн
11:40
Иван Демидов
2-й период
22:09
Майкл Мэтисон
23:33
Джейден Шварц
(Шейн Райт, Винс Данн)
27:12
Коул Кофилд
31:38
Командный штраф
37:52
Яни Нюман
(Тай Картье, Фредерик Годро)
3-й период
41:12
Кирби Дак
(Ноа Добсон, Майкл Мэтисон)
44:48
Джейми Олексяк
(Джаред Маккэн, Джош Махура)
47:56
Джаред Маккэн
(Райан Линдгрен, Брэндон Монтур)
55:14
Мэйсон Марчмент
57:19
Иван Демидов
(Патрик Лайне, Брендан Галлахер)
Овертайм
63:25
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
Статистика
Монреаль
Сиэтл
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит