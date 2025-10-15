Демидов забил первый гол в сезоне: спас «Монреаль» в концовке и влюбил в себя фанатов

«Сенсационный новичок “Канадиенс” сравнял счет за три минуты до конца основного времени. Это был Иван Демидов! Его гол помог “Монреалю” перевести встречу в овертайм», — восторженно написало о российском форварде агентство Canadian Press.
Демидов, приковавший к себе внимание требовательной канадской публики еще с лета, когда некоторые фанаты даже ходили на тренировочные «двусторонки», чтобы посмотреть на Ивана, полностью оправдал ожидания. В домашнем матче против «Сиэтла» россиянин набрал 2 (1+1) очка, забил свой первый гол в сезоне и вновь заставил собой восхищаться.
Благодаря Ивану «Монреаль» отомстил «Сиэтлу» за два прошлогодних поражения, включая разгром со счетом 2:8 на домашнем льду. Победа «Канадиенс» стала кульминацией вечера, наполненного событиями в матче-открытии домашнего сезона для «Монреаля». «Канадиенс» отдали дань Кену Драйдену, ушедшему из жизни в начале сентября, а также представили публике и Демидова, и Лэйна Хатсона, который выиграл приз лучшему новичку прошлого чемпионата и получил от клуба новый щедрый контракт.
Иван начал с передачи, ассистировав Алексу Ньюхуку уже на пятой минуте игры — организованный россиянином гол принес «Монреалю» лидерство в счете.
Обмен шайбами в середине матча спровоцировал постоянные «догонялки», но два гола хоккеистов «Сиэтла» в начале третьего периода поставили «Монреаль» в тяжелую ситуацию. Демидов спас хозяев, сравняв счет, а в овертайме героем «Канадиенс» стал Коул Кофилд.
«Демидова уже обожает публика. После забитого гола его стали любить еще больше. Демидова хвалили за то, что он прогрессировал в английском, но он предпринял попытку заговорить и на французском тоже!», — восхищались Иваном журналисты франкоязычной телекомпании TVA Sports.
«Добрый вечер, дорогие болельщики, спасибо вам!», — с широкой улыбкой на лице Демидов поразил всех знанием французского языка.
«Мне кажется, я стал лучше во многих аспектах игры, стал лучше понимать. Да и команда в целом стала чувствовать себя уверенней, не только я. Мы начали забивать, стали лучше чувствовать друг друга. Думаю, что это заметно. Болельщики меня приветствовали? Это было удивительно и здорово», — сказал Демидов.
В четырех матчах на счету Демидова 3 (1+2) очка и четыре минуты штрафа. О борьбе за «Колдер Трофи» говорить пока слишком рано, но Иван сделал главное — снял с себя давление со стороны прессы и монреальских болельщиков, которые (пока) носят россиянина на руках.
Мартен Сан-Луи
Дэн Байлсма
Самуэль Монтембо
Джой Даккорд
04:37
Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Александр Каррье)
06:32
Джош Махура
10:01
Коул Кофилд
11:06
Винс Данн
11:40
Иван Демидов
22:09
Майкл Мэтисон
23:33
Джейден Шварц
(Шейн Райт, Винс Данн)
27:12
Коул Кофилд
31:38
Командный штраф
37:52
Яни Нюман
(Тай Картье, Фредерик Годро)
41:12
Кирби Дак
(Ноа Добсон, Майкл Мэтисон)
44:48
Джейми Олексяк
(Джаред Маккэн, Джош Махура)
47:56
Джаред Маккэн
(Райан Линдгрен, Брэндон Монтур)
55:14
Мэйсон Марчмент
57:19
Иван Демидов
(Патрик Лайне, Брендан Галлахер)
63:25
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит