Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.35
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.35
Хоккей. НХЛ
16.10
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.91
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы

Защитник Дмитрий Куликов травмировал плечевой сустав во втором матче сезона за «Флориду», ему потребовалась операция.

Источник: Getty Images

Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов пропустит пять месяцев после операции на плече. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис, которого цитирует пресс-служба команды.

В среду, 15 октября, Куликова прооперировали по поводу разрыва суставной губы плеча. Россиянин получил травму в своем втором матче сезона 9 октября с «Филадельфия Флайерз» (2:1).

Куликов в двух предыдущих сезонах помог «Флориде» выиграть Кубок Стэнли.

Куликов вернулся во «Флориду», где начинал карьеру в НХЛ, летом 2023 года.

Ранее во «Флориде» на длительные сроки из-за травм выбыли Александр Барков, Мэттью Ткачук и Томаш Носек.