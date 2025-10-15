Его боялась Америка, а он стал проигрывать всем подряд! Русский гений Василевский вдруг перестал спасать «Тампу»

Не у всех хоккейный сезон начинается идеально: кому-то нужно больше времени, чтобы показывать ожидаемый результат, кому-то — меньше. У россиян из «Тампы» начало выдалось непростым: Кучеров буксует с набором очков, а Василевский не совсем уверенно выглядит в воротах. В шести матчах этого сезона «Лайтнинг» одержали лишь две победы.
У Андрея три матча в старте и три поражения. При этом россиянин выдал статистически худший старт сезона — в каждой из игр он пропускал три и более шайбы.
Ранее во всех предсезонных рейтингах Василевский назывался в числе лучших голкиперов лиги, а также претендентом на «Везина Трофи» этого сезона. В голосовании представителей НХЛ россиянин занял второе место среди предполагаемых обладателей награды лучшему вратарю лиги. Игроки же летом называли Василевского тем голкипером, которому сложнее всего забить.
Последние сезоны для российского голкипера «Тампы» складывались неоднозначно. Андрей прошел через заметный спад, виной которому было повреждение спины. Травму вратарь получил в 2023 году, занимаясь в зале. Для ее устранения понадобилась операция, которая была проведена в конце сентября того же года. Некоторую часть сезона Василевскому пришлось пропустить, тот чемпионат в итоге оказался худшим в карьере по проценту отраженных бросков — 90%. После такого сезона позиции Андрея во всех рейтингах сильно упали, а эксперты выражали сомнения относительно восстановления прежней формы.
Но уже в прошлом году, Василевский вернулся на тот уровень, на котором провел чемпионские годы «Тампы», а статистически был близок к лучшему сезону в карьере. За что и стал номинантом на «Везину». Правда, повторить успех регулярного чемпионата в плей-офф не удалось: «Тампа» практически без шансов уступила бессменному чемпиону двух последних лет — «Флориде Пантерз», а Василевский «проиграл» вратарскую дуэль Сергею Бобровскому.
Стоит обратить внимание, что на старте прошлого сезона у Андрея тоже был очень неудачный отрезок: три подряд поражения, в которых он пропустил ровно такое же количество голов, что и сейчас — 12. В одной встрече четыре гола были пропущены всего лишь с 14 бросков и последовала замена. А уже в следующей игре после этой неудачной серии Василевский оформил «сухарь» и реабилитировался перед болельщиками и партнерами по команде. Чего-то подобного от одного из лучших вратарей мира ждут и сейчас!
Надежда Тонконог