Его боялась Америка, а он стал проигрывать всем подряд! Русский гений Василевский вдруг перестал спасать «Тампу»

Стоит обратить внимание, что на старте прошлого сезона у Андрея тоже был очень неудачный отрезок: три подряд поражения, в которых он пропустил ровно такое же количество голов, что и сейчас — 12. В одной встрече четыре гола были пропущены всего лишь с 14 бросков и последовала замена. А уже в следующей игре после этой неудачной серии Василевский оформил «сухарь» и реабилитировался перед болельщиками и партнерами по команде. Чего-то подобного от одного из лучших вратарей мира ждут и сейчас!