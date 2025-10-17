Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.72
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным проиграли «Торонто»

«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным проиграли «Торонто» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе «Мейпл Лифс» шайбу в основное время забросил Мэтт Нис (12-я минута), автором победного гола в овертайме стал Остон Мэттьюс (61). У гостей отличился Юусо Пярссинен (45).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков дважды бросил в створ, заблокировал два броска и применил один хит. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.

В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» обыграли «Филадельфию Флайерз» (5:2). У «Джетс» голом отметился форвард Владислав Наместников, за «Флайерз» заброшенной шайбой отличился нападающий Матвей Мичков.

Торонто
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
17.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18267 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Майк Салливан
Вратари
Энтони Столарц
(00:00-04:10)
Игорь Шестеркин
(00:00-15:36)
Энтони Столарц
(04:20-60:58)
Игорь Шестеркин
(15:43-60:58)
1-й период
04:20
Артемий Панарин
07:22
Дакота Джошуа
10:00
Уилл Куилль
11:48
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
15:43
Мэттью Найз
2-й период
33:58
Симон Бенуа
3-й период
44:51
Юусо Пярссинен
(Брэйден Шнайдер)
Овертайм
60:58
Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
Статистика
Торонто
Рейнджерс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит