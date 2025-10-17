«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным проиграли «Торонто»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков дважды бросил в створ, заблокировал два броска и применил один хит. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.