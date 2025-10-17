«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным проиграли «Торонто»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе «Мейпл Лифс» шайбу в основное время забросил Мэтт Нис (12-я минута), автором победного гола в овертайме стал Остон Мэттьюс (61). У гостей отличился Юусо Пярссинен (45).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков дважды бросил в створ, заблокировал два броска и применил один хит. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» обыграли «Филадельфию Флайерз» (5:2). У «Джетс» голом отметился форвард Владислав Наместников, за «Флайерз» заброшенной шайбой отличился нападающий Матвей Мичков.
Крэйг Беруби
Майк Салливан
Энтони Столарц
(00:00-04:10)
Игорь Шестеркин
(00:00-15:36)
Энтони Столарц
(04:20-60:58)
Игорь Шестеркин
(15:43-60:58)
04:20
Артемий Панарин
07:22
Дакота Джошуа
10:00
Уилл Куилль
11:48
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
15:43
Мэттью Найз
33:58
Симон Бенуа
44:51
Юусо Пярссинен
(Брэйден Шнайдер)
60:58
Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит