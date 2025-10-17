«Айлендерс» с Шабановым обыграли «Эдмонтон» и победили впервые в сезоне

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Защитник «островитян» Александр Романов один раз бросил в створ, заблокировал четыре броска и применил шесть силовых приемов. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин остался в запасе. Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков не вошел в заявку на матч. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок и применил два хита.