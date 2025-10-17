«Айлендерс» с Шабановым обыграли «Эдмонтон» и победили впервые в сезоне

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). В составе «Айлендерс» хет-трик оформил Бо Хорват (38-я, 56-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Мэтью Барзал (17). У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (18) и Райан Ньюджент-Хопкинс (29).
Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Защитник «островитян» Александр Романов один раз бросил в створ, заблокировал четыре броска и применил шесть силовых приемов. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин остался в запасе. Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков не вошел в заявку на матч. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок и применил два хита.
Для «Айлендерс» победа в матче с «Эдмонтоном» стала первой в сезоне-2025/26. В предыдущих трех матчах «островитяне» потерпели поражения.
Патрик Руа
Крис Ноблок
Давид Риттих
(00:00-51:16)
Стюарт Скиннер
(00:00-36:51)
Давид Риттих
(c 51:18)
Стюарт Скиннер
(37:01-57:37)
Стюарт Скиннер
(c 59:51)
04:45
Адам Пелек
05:03
Коннор Макдэвид
16:23
Мэтью Барзал
17:20
Скотт Мэйфилд
17:40
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Давид Томашек)
28:53
Райан Нюджент-Хопкинс
(Тай Эмберсон)
31:14
Давид Томашек
37:01
Александр Романов
37:56
Бо Хорват
(Жан-Габриэль Пажо, Райан Пулок)
42:27
Маттиас Экхольм
44:11
Эмиль Хейнеман
51:18
Трой Стэчер
55:07
Трент Фредерик
55:14
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
59:51
Бо Хорват
(Джонатан Друэн, Эмиль Хейнеман)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит