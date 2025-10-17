Никишин идет за «Колдером», а Дорофеев — за «Морисом Ришаром»? Русские итоги дня НХЛ

Первое результативное действие Мичкова
Адаптация российского форварда под требования Рика Токкета чуть затянулась. В первых трех играх сезона Мичков не набрал ни одного очка, проводя на льду по 14 минут в среднем. Причем Матвей выходил на площадку в ведущей тройке с Конекны и Кутюрье.
Все шло к тому, что и сегодня в матче с «Виннипегом» Мичков уйдет со льда без результативных действий. К середине третьего периода у него был лишь один бросок в створ.
Но за две минуты до конца форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания и мощным броском отправил ее в ворота Коннора Хеллибака. Вернуть интригу в игру россиянину не удалось: уже через минуту Таннер Пирсон забросил в пустые ворота и установил окончатльный счет — 5:2 в пользу «Виннипега».
Первый гол Никишина в НХЛ
Никишину будто и не пришлось адаптироваться к новой лиге. В первых трех матчах сезона он стабильно набирал по одному результативному баллу и получал все больше и больше игрового времени.
Первого гола тоже пришлось ждать недолго. В третьем периоде встречи с «Анахаймом» защитник получил шайбу в центре зоны и мощным щелчком отправил ее в ворота Лукаша Достала.
Россиянин по-прежнему идет по графику «очко за игру» и включился в гонку, а «Колдер Трофи». А «Каролина» в этом сезоне еще не проигрывала.
Малкин — лучший бомбардир «Питтсбурга»
Вряд ли кто-то ждал подвигов от Малкина в этом сезоне. Сам Евгений уже два года не выбивал более одного результативного действия за матч, а в это межсезонье ему и вовсе исполнилось 39 лет.
Но регулярный чемпионат россиянин начал мощно, сделав шесть ассистов в первых четырех матчах. Стоит учитывать, что в партнерах по звену у Малкина отнюдь не Макдэвид с Драйзайтлем, а Энтони Манта и Джастин Брозо.
В матче с «Лос-Анджелесом» форварду удалось забросить первую шайбу в сезоне. Малкин довольно вальяжно покатался по зоне противника и воспользовался тем, что его никто не встретил.
Дорофеев продолжает забивать
И от Павла было трудно ждать подвигов в новом сезоне: он пропустил всю предсезонку из-за травмы и опустился в третье звено «Вегаса». Но внезапно россиянин оформил хет-трик уже в первом матче регулярки, а всего за четыре игры забросил пять шайб.
Продолжилась голевая феерия и в матче с «Бостоном». Митч Марнер идеальным пасом вывел Дорофеева один на один с вратарем «Брюинз». Павел такие шансы не упускает.
Во втором периоде он отметился в протоколе еще раз, сделав ассист на Томаша Гертла. Теперь на счету Дорофеева 7 (6+1) очков в пяти матчах.
Автор: Максим Клементьев