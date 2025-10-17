Ричмонд
Никишин идет за «Колдером», а Дорофеев — за «Морисом Ришаром»? Русские итоги дня НХЛ

Многие наши игроки отметились сегодня первыми голами в сезоне.

Источник: Reuters

Первое результативное действие Мичкова

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 17.10.2025, 2:00
Филадельфия
2
Виннипег
5

Адаптация российского форварда под требования Рика Токкета чуть затянулась. В первых трех играх сезона Мичков не набрал ни одного очка, проводя на льду по 14 минут в среднем. Причем Матвей выходил на площадку в ведущей тройке с Конекны и Кутюрье.

Все шло к тому, что и сегодня в матче с «Виннипегом» Мичков уйдет со льда без результативных действий. К середине третьего периода у него был лишь один бросок в створ.

Но за две минуты до конца форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания и мощным броском отправил ее в ворота Коннора Хеллибака. Вернуть интригу в игру россиянину не удалось: уже через минуту Таннер Пирсон забросил в пустые ворота и установил окончатльный счет — 5:2 в пользу «Виннипега».

Первый гол Никишина в НХЛ

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 17.10.2025, 5:00
Анахайм
1
Каролина
4

Никишину будто и не пришлось адаптироваться к новой лиге. В первых трех матчах сезона он стабильно набирал по одному результативному баллу и получал все больше и больше игрового времени.

Первого гола тоже пришлось ждать недолго. В третьем периоде встречи с «Анахаймом» защитник получил шайбу в центре зоны и мощным щелчком отправил ее в ворота Лукаша Достала.

Россиянин по-прежнему идет по графику «очко за игру» и включился в гонку, а «Колдер Трофи». А «Каролина» в этом сезоне еще не проигрывала.

Малкин — лучший бомбардир «Питтсбурга»

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 17.10.2025, 5:00
Лос-Анджелес
2
Питтсбург
4

Вряд ли кто-то ждал подвигов от Малкина в этом сезоне. Сам Евгений уже два года не выбивал более одного результативного действия за матч, а в это межсезонье ему и вовсе исполнилось 39 лет.

Но регулярный чемпионат россиянин начал мощно, сделав шесть ассистов в первых четырех матчах. Стоит учитывать, что в партнерах по звену у Малкина отнюдь не Макдэвид с Драйзайтлем, а Энтони Манта и Джастин Брозо.

В матче с «Лос-Анджелесом» форварду удалось забросить первую шайбу в сезоне. Малкин довольно вальяжно покатался по зоне противника и воспользовался тем, что его никто не встретил.

Дорофеев продолжает забивать

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 17.10.2025, 5:00
Вегас
6
Бостон
5

И от Павла было трудно ждать подвигов в новом сезоне: он пропустил всю предсезонку из-за травмы и опустился в третье звено «Вегаса». Но внезапно россиянин оформил хет-трик уже в первом матче регулярки, а всего за четыре игры забросил пять шайб.

Продолжилась голевая феерия и в матче с «Бостоном». Митч Марнер идеальным пасом вывел Дорофеева один на один с вратарем «Брюинз». Павел такие шансы не упускает.

Во втором периоде он отметился в протоколе еще раз, сделав ассист на Томаша Гертла. Теперь на счету Дорофеева 7 (6+1) очков в пяти матчах.

Автор: Максим Клементьев