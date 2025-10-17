Cемь россиян забросили дебютные шайбы в сезоне НХЛ в один день

Семь российских хоккеистов забросили свои первые шайбы в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Дебютные шайбы в сезоне забросили нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Владислав Наместников («Виннипег»), Матвей Мичков («Филадельфия»). Защитники Иван Проворов («Коламбус») и Никита Задоров («Бостон»). Форвард Валерий Ничушкин оформил дубль («Колорадо»).
39-летний Евгений Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись по очкам (1 353) с Ги Лафлером. От 28-го места, которое занимает Брендан Шэнахан (1 354 очка), Малкина отделяет всего одно очко. Александр Овечкин остается лучшим российским бомбардиром лиги (1 625 очков).
В то же время, защитник «Каролины» Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче против «Анахайма» (4:1), после трех матчей с результативными передачами. Это достижение повторило результат Джейми Макбэйна из сезона 2009/10. Никишин присоединился к «Каролине» по ходу прошлого плей-офф Кубка Стэнли.
Джоэль Кенневилль
Род Бриндамор
Лукаш Достал
(00:00-45:13)
Фредерик Андерсен
Лукаш Достал
(c 45:42)
01:07
Радко Гудас
10:41
Мэйсон Мактавиш
14:54
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер)
23:22
Марк Янковски
28:35
Джексон Лакомб
30:22
Сет Джарвис
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
31:32
Лео Карлссон
(Алекс Киллорн, Дрю Хеллесон)
40:00
Мэйсон Мактавиш
40:00
Лукаш Достал
40:00
Логан Стэнковен
40:00
К`Андре Миллер
40:00
Фредерик Андерсен
42:38
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
45:42
Себастьян Ахо
49:36
Джексон Блэйк
55:48
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
60:00
Джален Чатфилд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит