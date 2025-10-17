Ричмонд
Cемь россиян забросили дебютные шайбы в сезоне НХЛ в один день

Дебютную шайбу в НХЛ забросил защитник «Каролины» Александр Никишин, до этого в трех предыдущих матчах он отдавал результативные передачи. Россиянин повторил достижение клуба, сделанное в сезоне-2009/10.

Источник: РБК Спорт

Семь российских хоккеистов забросили свои первые шайбы в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Дебютные шайбы в сезоне забросили нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Владислав Наместников («Виннипег»), Матвей Мичков («Филадельфия»). Защитники Иван Проворов («Коламбус») и Никита Задоров («Бостон»). Форвард Валерий Ничушкин оформил дубль («Колорадо»).

39-летний Евгений Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись по очкам (1 353) с Ги Лафлером. От 28-го места, которое занимает Брендан Шэнахан (1 354 очка), Малкина отделяет всего одно очко. Александр Овечкин остается лучшим российским бомбардиром лиги (1 625 очков).

В то же время, защитник «Каролины» Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче против «Анахайма» (4:1), после трех матчей с результативными передачами. Это достижение повторило результат Джейми Макбэйна из сезона 2009/10. Никишин присоединился к «Каролине» по ходу прошлого плей-офф Кубка Стэнли.

Анахайм
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
17.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16145 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Род Бриндамор
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-45:13)
Фредерик Андерсен
Лукаш Достал
(c 45:42)
1-й период
01:07
Радко Гудас
10:41
Мэйсон Мактавиш
14:54
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер)
2-й период
23:22
Марк Янковски
28:35
Джексон Лакомб
30:22
Сет Джарвис
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
31:32
Лео Карлссон
(Алекс Киллорн, Дрю Хеллесон)
3-й период
40:00
Мэйсон Мактавиш
40:00
Лукаш Достал
40:00
Логан Стэнковен
40:00
К`Андре Миллер
40:00
Фредерик Андерсен
42:38
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
45:42
Себастьян Ахо
49:36
Джексон Блэйк
55:48
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
Овертайм
60:00
Джален Чатфилд
Статистика
Анахайм
Каролина
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
