Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

«Калгари» отправил в фарм-клуб российского форварда Гридина

«Калгари» сообщил, что нападающий Матвей Гридин переведен в фарм-клуб.

Источник: Getty Images

19-летний российский форвард будет выступать за «Калгари Рэнглерс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В сезоне-2025/26 Гридин сыграл в четырех матчах НХЛ за «Калгари» и отметился голом в ворота «Эдмонтона».

Гридин, который был выбран «Флэймз» под 28-м номером на драфте 2024 года, в прошлом сезоне был признан лучшим новичком юниорской лиги Квебека. В сезоне-2024/25 он набрал 79 (36+43) очков в 56 играх регулярного чемпионата за «Шавиниган Катарактес». В плей-офф на счету россиянина 17 (8+9) очков в 16 матчах.