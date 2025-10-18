«Калгари» отправил в фарм-клуб российского форварда Гридина

Гридин, который был выбран «Флэймз» под 28-м номером на драфте 2024 года, в прошлом сезоне был признан лучшим новичком юниорской лиги Квебека. В сезоне-2024/25 он набрал 79 (36+43) очков в 56 играх регулярного чемпионата за «Шавиниган Катарактес». В плей-офф на счету россиянина 17 (8+9) очков в 16 матчах.