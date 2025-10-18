Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

«Тампа» без Кучерова потерпела очередное поражение

«Тампа» без Кучерова проиграла «Детройту» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе «Детройта» шайбу в основное время забросил Аксель Сандин-Пелликка (14-я минута), автором победного гола в овертайме стал Дилан Ларкин (64). У гостей отличился Янис Мозер (57).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не вошел в заявку на матч и пропустил игру по причине болезни.

«Тампа» потерпела четвертое поражение в пяти стартовых матчах сезона. «Детройт» одержал четвертую победу подряд.

Детройт
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
18.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джон Купер
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-63:36)
Андрей Василевский
(00:00-63:36)
1-й период
08:53
Джейкоб Бернард-Доккер
13:02
Аксель Сандин Пелликка
(Дилан Ларкин, Мэйсон Эпплтон)
2-й период
20:21
Аксель Сандин Пелликка
25:09
Янни Гурд
35:16
Командный штраф
37:28
Энтони Чирелли
3-й период
44:04
Конор Джики
56:17
Янис Мозер
(Виктор Хедман, Конор Джики)
Овертайм
63:36
Дилан Ларкин
(Джей Ти Комфер)
Статистика
Детройт
Тампа-Бэй
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше