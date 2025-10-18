«Тампа» без Кучерова потерпела очередное поражение

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе «Детройта» шайбу в основное время забросил Аксель Сандин-Пелликка (14-я минута), автором победного гола в овертайме стал Дилан Ларкин (64). У гостей отличился Янис Мозер (57).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не вошел в заявку на матч и пропустил игру по причине болезни.
«Тампа» потерпела четвертое поражение в пяти стартовых матчах сезона. «Детройт» одержал четвертую победу подряд.
