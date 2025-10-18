Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.70
П2
1.53
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин обновил свой рекорд по голам в НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Дилан Строум, еще по голу на счету Тома Уилсона, Алексея Протаса и Александра Овечкина. Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Маркус Юханссон.

Данный гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах НХЛ и первым в новом сезоне. Он обновил свой собственный бомбардирский рекорд. В матче с «Уайлд» он также отличился голевой передачей и стал второй звездой игры.

Ранее свою первую шайбу в НХЛ забросил российский защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Он перешел в «Каролину» весной этого года из СКА, за который выступал с 2022 года.

