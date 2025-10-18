Овечкин наконец-то забил. А «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» Капризова

Когда же забьет Александр Овечкин? Этим вопросом задавались все болельщики по обе стороны океана, глядя на неудачную серию российского капитана «Вашингтона». Четыре матча на старте сезона без заброшенных шайб — это было повторение антирекорда для Александра, но личные неудачи скрашивал командный результат. Даже без голов Овечкина «Столичные» играли неплохо, одержав три победы.
В пятой игре злосчастный ноль в графе личной статистики регулярного чемпионата наконец-то был пройден. Домашний матч против «Миннесоты» представлялся как дуэль Овечкина и Кирилла Капризова, который шел в лидерах среди бомбардиров сезона. Ведущий форвард «Уайлд» на этот раз промолчал, а Ови в третьем периоде мощно выстрелил после выигранного Диланом Строумом вбрасывания и забил.
Этот гол стал 898-м в карьере Александра. Теперь он в двух шайбах от исторической отметки в 900 голов, которой не достигал еще ни один хоккеист.
Также эта шайба — третья для Овечкина, заброшенная в ворота голкипера Филипа Густавссона. Кроме этого, Александр оформил ассист, поучаствовав в первом голе Строума, и впервые в сезоне набрал более одного очка за матч.
К слову, Овечкин всегда очень удачно играл против «Миннесоты». В 26 предыдущих матчах с «Дикарями» он набрал 40 (21+19) очков. Гол в равных составах стал для Ови 566-м за карьеру — россиянин обошел Горди Хоу и занял второе место в истории НХЛ по этому показателю. Первым идет Уэйн Гретцки, догнать которого нереально — у великого канадца 617 таких голов.
В остальном «Вашингтон» выиграл матч с серьезным преимуществом. Даже несмотря на травму центра Пьера-Люка Дюбуа, «Столичные» действовали очень эффективно в плане реализации моментов и в три раза перебросали «Дикарей» (счет по броскам в створ 45:15).
Первый период для «Вашингтона» получился просто образцовым: при игре пять на пять «Столичные» вели по попыткам бросков со счетом 22:9 и 12:2 — по голевым моментам.
«Это именно тот хоккей, который мы и хотим видеть», — констатировал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Его команда одержала четыре победы подряд. В следующем матче «Столичные» примут на своем льду крепкий «Ванкувер».
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Логан Томпсон
(00:00-45:14)
Филип Густавссон
(00:00-07:44)
Логан Томпсон
(c 45:23)
Филип Густавссон
(c 07:51)
07:51
Коннор Макмайкл
17:52
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
20:53
Джейкоб Миддлтон
20:53
Джейкоб Миддлтон
30:05
Маркус Фолиньо
36:47
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
37:18
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
41:19
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
45:23
Зеев Байэм
48:50
Коннор Макмайкл
51:32
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Энтони Бовилье)
57:45
Мэтт Болди
58:03
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит