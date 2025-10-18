Овечкин наконец-то забил. А «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» Капризова

К слову, Овечкин всегда очень удачно играл против «Миннесоты». В 26 предыдущих матчах с «Дикарями» он набрал 40 (21+19) очков. Гол в равных составах стал для Ови 566-м за карьеру — россиянин обошел Горди Хоу и занял второе место в истории НХЛ по этому показателю. Первым идет Уэйн Гретцки, догнать которого нереально — у великого канадца 617 таких голов.