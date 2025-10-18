Ричмонд
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

«Юта Мамонт» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче

Передача Орлова не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения от «Юты» в матче НХЛ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Юта Мамонт» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в ночь на субботу по московскому времени в Солт-Лейк-Сити, закончилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе победителей хет-трик оформил Ник Шмальц (10-я, 14-я и 41-я минуты), по одной шайбе забросили Лиам О’Брайен (37), Майкл Карконе (44) и Клейтон Келлер (52). Голы гостей на счету Тайлера Тоффоли (26), Джеффа Скиннера (28) и Маклина Селебрини (57), россиянин Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а голкипер Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 34.

«Юта» с шестью очками идет на шестом месте в таблице Западной конференции, где потерпевшие четвертое поражение на старте сезона хоккеисты «Сан-Хосе» (2 очка) занимают 15-е место.

В другом матче хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» на своем льду проиграли «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:3.