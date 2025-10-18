«Юта Мамонт» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче

Встреча, которая прошла в ночь на субботу по московскому времени в Солт-Лейк-Сити, закончилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе победителей хет-трик оформил Ник Шмальц (10-я, 14-я и 41-я минуты), по одной шайбе забросили Лиам О’Брайен (37), Майкл Карконе (44) и Клейтон Келлер (52). Голы гостей на счету Тайлера Тоффоли (26), Джеффа Скиннера (28) и Маклина Селебрини (57), россиянин Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а голкипер Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 34.