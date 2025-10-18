Овечкин рассказал о первом голе в новом сезоне НХЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему хватило терпения дождаться своего первого гола в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» Овечкин забросил 898-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
«Если бы у меня не было шансов, я бы подумал: “О нет!” Но шансы были. Иногда нужно просто набраться терпения. Я дождался своего гола и надеюсь, что в следующей игре их будет больше», — цитирует 40-летнего россиянина сайт НХЛ.
Для «Вашингтона» матч против «Миннесоты» стал пятым в сезоне.
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Логан Томпсон
(00:00-45:14)
Филип Густавссон
(00:00-07:44)
Логан Томпсон
(c 45:23)
Филип Густавссон
(c 07:51)
07:51
Коннор Макмайкл
17:52
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
20:53
Джейкоб Миддлтон
20:53
Джейкоб Миддлтон
30:05
Маркус Фолиньо
36:47
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
37:18
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
41:19
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
45:23
Зеев Байэм
48:50
Коннор Макмайкл
51:32
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Энтони Бовилье)
57:45
Мэтт Болди
58:03
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит