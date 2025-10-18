Овечкин рассказал о первом голе в новом сезоне НХЛ

«Если бы у меня не было шансов, я бы подумал: “О нет!” Но шансы были. Иногда нужно просто набраться терпения. Я дождался своего гола и надеюсь, что в следующей игре их будет больше», — цитирует 40-летнего россиянина сайт НХЛ.