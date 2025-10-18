Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Овечкин рассказал о первом голе в новом сезоне НХЛ

Овечкин: мне хватило терпения дождаться первого гола в новом сезоне НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему хватило терпения дождаться своего первого гола в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» Овечкин забросил 898-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

«Если бы у меня не было шансов, я бы подумал: “О нет!” Но шансы были. Иногда нужно просто набраться терпения. Я дождался своего гола и надеюсь, что в следующей игре их будет больше», — цитирует 40-летнего россиянина сайт НХЛ.

Для «Вашингтона» матч против «Миннесоты» стал пятым в сезоне.

Вашингтон
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
18.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17482 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-45:14)
Филип Густавссон
(00:00-07:44)
Логан Томпсон
(c 45:23)
Филип Густавссон
(c 07:51)
1-й период
07:51
Коннор Макмайкл
17:52
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
2-й период
20:53
Джейкоб Миддлтон
20:53
Джейкоб Миддлтон
30:05
Маркус Фолиньо
36:47
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
37:18
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
3-й период
41:19
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
45:23
Зеев Байэм
48:50
Коннор Макмайкл
51:32
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Энтони Бовилье)
57:45
Мэтт Болди
58:03
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Статистика
Вашингтон
Миннесота
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше