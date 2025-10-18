Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.37
X
4.65
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Российскому капитану «Вашингтона» осталось забросить две шайбы, чтобы первым в истории НХЛ достичь отметки в 900 шайб в регулярном чемпионате в карьере.

Источник: Getty Images

НХЛ не будет устраивать специальную церемонию, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате. Об этом «Чемпионату» заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

«Празднования по случаю юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — сказал Дэйли.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ.

