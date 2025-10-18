«Флорида» уступила «Баффало»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Флорида Пантерз» уступила «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Дубль в составе «клинков» оформил Джош Доун (8-я и 32-я минуты), еще одну шайбу забросил Оуэн Пауэр (35).
Голкипер «Баффало» Алекс Лайон отразил все 32 броска по своим воротам. Американец оформил свой пятый шатаут в карьере в НХЛ и первый в текущем сезоне. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.
«Флорида» (6 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Действующие обладатели Кубка Стэнли, стартовавшие с трех побед, потерпели четвертое поражение подряд. «Баффало» (4) поднялся на предпоследнюю, седьмую позицию.
В следующем матче «Баффало» в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс» в ночь на 21 октября, а «Флорида» на выезде встретится с «Бостон Брюинз» в ночь на 22 октября.