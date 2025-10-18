«Флорида» уступила «Баффало»

Голкипер «Баффало» Алекс Лайон отразил все 32 броска по своим воротам. Американец оформил свой пятый шатаут в карьере в НХЛ и первый в текущем сезоне. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.