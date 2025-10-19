Ричмонд
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли у «Оттавы Сенаторз» в матче НХЛ

Шайба Шабанова помогла «Айлендерс» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли у «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 5;4 (0:1, 3:3, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (27-я минута), Бо Хорват (30), Максим Шабанов (38), Кайл Палмьери (47) и Андерс Ли (59). На 43-й минуте российский голкипер «Айлендерс» отразил буллит Шейна Пинто. У «Оттавы» отличились Дэвид Перрон (18), Пинто (26), Тим Штюцле (37) и Дилан Козенс (39).

Шабанов отметился вторым голом в пяти матчах текущего сезона НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 4 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Оттава» с 4 баллами располагается на последней, восьмой позиции в Атлантическом дивизионе.