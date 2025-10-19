Ричмонд
«Нью-Джерси» выиграл у «Эдмонтона» в матче НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ в Ньюарке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу «Дэвилз». В составе победителей дублем отметился Джек Хьюз (29-я и 53-я минуты), шайбы также забросили Йеспер Братт (37), Коннор Браун (51) и Доусон Мерсер (59). У «Ойлерз» дважды отличился Райан Нюджент-Хопкинс (39, 57), еще один гол на счету Кёртиса Лазара (60).

Российские хоккеисты Василий Подколзин из «Эдмонтона» и Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» вышли на лед, но результативными действиями не отметились.

«Нью-Джерси», набрав 8 очков«, поднялся на третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. “Эдмонтон” с 5 баллами располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Нью-Джерси
5:3
0:0, 2:1, 3:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
18.10.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Крис Ноблок
Вратари
Джейк Аллен
Кэлвин Пикар
(00:00-55:54)
Кэлвин Пикар
(56:30-57:32)
Кэлвин Пикар
(c 58:53)
1-й период
01:34
Доусон Мерсер
13:43
Райан Нюджент-Хопкинс
2-й период
22:06
Йеспер Братт
28:07
Джек Хьюз
(Бретт Пеши)
35:58
Маттиас Экхольм
36:02
Йеспер Братт
(Нико Хишир, Джек Хьюз)
38:16
Райан Нюджент-Хопкинс
(Джек Рословик, Коннор Макдэвид)
3-й период
50:02
Коди Гласс
50:37
Коннор Браун
(Люк Гленденинг)
52:33
Джек Хьюз
(Йеспер Братт)
53:06
Трой Стэчер
56:30
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
58:53
Доусон Мерсер
(Нико Хишир)
59:57
Кертис Лазар
(Тай Эмберсон, Адам Хенрик)
Статистика
Нью-Джерси
Эдмонтон
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит