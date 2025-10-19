«Нью-Джерси» выиграл у «Эдмонтона» в матче НХЛ

Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу «Дэвилз». В составе победителей дублем отметился Джек Хьюз (29-я и 53-я минуты), шайбы также забросили Йеспер Братт (37), Коннор Браун (51) и Доусон Мерсер (59). У «Ойлерз» дважды отличился Райан Нюджент-Хопкинс (39, 57), еще один гол на счету Кёртиса Лазара (60).