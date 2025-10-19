Панарин догнал Ковальчука по очкам в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.
«Рейнджерс» в гостях обыграли «Монреаль Канадиенс» (4:3) в матче регулярного первенства. Панарин отметился голом и тремя передачами и был признан первой звездой встречи. Набрав четыре очка за матч, россиянин достиг отметки в 876 баллов (303 гола и 573 передачи) в карьере в 759 матчах в чемпионатах лиги.
Панарин догнал Илью Ковальчука (876 очков в 926 матчах) и разделил с ним восьмое место в списке лучших бомбардиров в «регулярках» НХЛ среди российских игроков. Рекордсменом среди россиян по очкам в чемпионатах лиги за всю историю является действующий форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1627 очков в 1496 матчах).
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит