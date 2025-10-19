«Тампа» без Кучерова проиграла «Коламбусу», у Марченко гол

Кирилл Марченко отметился пятым голом в сезоне и стал первым игроком в истории клуба, кому удалось забросить пять шайб в первых пяти матчах команды со старта сезона. Форвард «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей. Нападающий «мундиров» Егор Чинахов нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов четыре раза бросил в створ, провел два хита и заблокировал один бросок.