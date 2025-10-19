«Тампа» без Кучерова проиграла «Коламбусу», у Марченко гол

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кент Джонсон (5-я минута), Дэймон Сиверсон (34) и российский нападающий Кирилл Марченко (42), признанный первой звездой матча. У «Тампы» отличились Райан Макдона (13) и Энтони Сирелли (17).
Кирилл Марченко отметился пятым голом в сезоне и стал первым игроком в истории клуба, кому удалось забросить пять шайб в первых пяти матчах команды со старта сезона. Форвард «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей. Нападающий «мундиров» Егор Чинахов нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов четыре раза бросил в створ, провел два хита и заблокировал один бросок.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил второй матч подряд по причине болезни.
«Коламбус» одержал вторую победу в сезоне НХЛ. «Тампа» потерпела пятое поражение в шести стартовых матчах чемпионата.
Дин Эвасон
Джон Купер
Джет Гривз
(00:00-06:06)
Йонас Йоханссон
(00:00-57:57)
Джет Гривз
(c 06:13)
01:01
Бун Дженнер
01:01
Дмитрий Воронков
01:01
Янис Мозер
03:10
Матье Оливье
03:10
Кертис Дуглас
04:58
Кент Джонсон
(Адам Фантилли, Бун Дженнер)
06:13
Командный штраф
12:42
Райан Макдона
(Эрик Чернак, Понтус Хольмберг)
16:06
Коул Силлинджер
16:22
Энтони Чирелли
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
29:46
Бун Дженнер
33:59
Дэймон Северсон
(Матье Оливье, Чарли Койл)
36:49
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
41:15
Кирилл Марченко
(Дмитрий Воронков, Зак Веренски)
43:09
Адам Фантилли
43:09
Джейк Гюнцель
60:00
Матье Оливье
60:00
Брэндон Хагель
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит