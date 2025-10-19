Панарина прорвало после ужасного старта сезона: четыре очка и победный гол «Монреалю»

При этом начиналось все для «Рейнджерс» ужасно. Уже к четвертой минуте на табло горели 0:2. Вновь результативным действием отметился Иван Демидов. Поперечные передачи россиянина в большинстве — грозное оружие, к которому до сих пор не подобрали противодействие. В этот раз таким пасом воспользовался Ник Сузуки. У Демидова, тем временем, 4 (1+3) очка в шести матчах. Аналогичная статистика была у него в концовке прошлого сезона. Правда, тогда форвард успел провести семь матчей.