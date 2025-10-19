Панарина прорвало после ужасного старта сезона: четыре очка и победный гол «Монреалю»

Начало сезона у «Рейнджерс» сложилось не лучшим образом. Из-за непростой адаптации к требованиям нового главного тренера Майка Салливана коллектив столкнулся с трудностями в нападении. В итоге команда из Нью-Йорка стала первой в истории НХЛ, не забросившей ни одной шайбы в первых трех домашних матчах.
Не получалось себя проявить и у Артемия Панарина. Россиянин пропустил всю предсезонку из-за травмы и тяжело вкатывался в новый сезон. В шести играх на счету Панарина было лишь два результативных паса. И это при 21-й минуте в среднем на льду. Но в матче с «Монреалем» Артемий наконец-то смог показать себя прежнего.
При этом начиналось все для «Рейнджерс» ужасно. Уже к четвертой минуте на табло горели 0:2. Вновь результативным действием отметился Иван Демидов. Поперечные передачи россиянина в большинстве — грозное оружие, к которому до сих пор не подобрали противодействие. В этот раз таким пасом воспользовался Ник Сузуки. У Демидова, тем временем, 4 (1+3) очка в шести матчах. Аналогичная статистика была у него в концовке прошлого сезона. Правда, тогда форвард успел провести семь матчей.
В середине первого периода «Рейнджерс» сократили отставание в счете. Мика Зибанежад мощным щелчком из левого круга вбрасывания прошил Самуэля Монтембо. Но самым событийным стал третий игровой отрезок. Уже на 34-й секунде Джей Ти Миллер сравнял счет в матче, удачно подставив клюшку после наброса Адама Фокса. И тут не обошлось без участия Панарина — именно он отдал пас на американского защитника.
Вскоре россиянин оформил хет-трик из ассистов: Панарин отдал пас на синюю линию, где Мэттью Робертсон готовился к мощному щелчку, с которым Монтембо справиться не смог. Этот гол стал первым для защитника в НХЛ. 24-летний Робертсон провел в лиге только шесть матчей.
Еще через минуту первую шайбу в сезоне забросил и Панарин. Быстрая атака «Рейнджерс» завершилась хлестким броском нападающего в дальную девятку. Этот гол вообще стал победным для команды: вскоре Ноа Добсон сократил отставание «Монреаля», но на большее игроков «Канадиенс» не хватило.
Так, «Рейнджерс» прервали сразу две серии: собственную из трех поражений и четырехматчевую победную «Монреаля».
Автор: Максим Клементьев
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит