Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.19
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Панарина прорвало после ужасного старта сезона: четыре очка и победный гол «Монреалю»

«Рейнджерс» прервали трехматчевую серию поражений.

Источник: Reuters

Начало сезона у «Рейнджерс» сложилось не лучшим образом. Из-за непростой адаптации к требованиям нового главного тренера Майка Салливана коллектив столкнулся с трудностями в нападении. В итоге команда из Нью-Йорка стала первой в истории НХЛ, не забросившей ни одной шайбы в первых трех домашних матчах.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 19.10.2025, 2:00
Монреаль
3
Рейнджерс
4

Не получалось себя проявить и у Артемия Панарина. Россиянин пропустил всю предсезонку из-за травмы и тяжело вкатывался в новый сезон. В шести играх на счету Панарина было лишь два результативных паса. И это при 21-й минуте в среднем на льду. Но в матче с «Монреалем» Артемий наконец-то смог показать себя прежнего.

При этом начиналось все для «Рейнджерс» ужасно. Уже к четвертой минуте на табло горели 0:2. Вновь результативным действием отметился Иван Демидов. Поперечные передачи россиянина в большинстве — грозное оружие, к которому до сих пор не подобрали противодействие. В этот раз таким пасом воспользовался Ник Сузуки. У Демидова, тем временем, 4 (1+3) очка в шести матчах. Аналогичная статистика была у него в концовке прошлого сезона. Правда, тогда форвард успел провести семь матчей.

В середине первого периода «Рейнджерс» сократили отставание в счете. Мика Зибанежад мощным щелчком из левого круга вбрасывания прошил Самуэля Монтембо. Но самым событийным стал третий игровой отрезок. Уже на 34-й секунде Джей Ти Миллер сравнял счет в матче, удачно подставив клюшку после наброса Адама Фокса. И тут не обошлось без участия Панарина — именно он отдал пас на американского защитника.

Вскоре россиянин оформил хет-трик из ассистов: Панарин отдал пас на синюю линию, где Мэттью Робертсон готовился к мощному щелчку, с которым Монтембо справиться не смог. Этот гол стал первым для защитника в НХЛ. 24-летний Робертсон провел в лиге только шесть матчей.

Еще через минуту первую шайбу в сезоне забросил и Панарин. Быстрая атака «Рейнджерс» завершилась хлестким броском нападающего в дальную девятку. Этот гол вообще стал победным для команды: вскоре Ноа Добсон сократил отставание «Монреаля», но на большее игроков «Канадиенс» не хватило.

Так, «Рейнджерс» прервали сразу две серии: собственную из трех поражений и четырехматчевую победную «Монреаля».

Автор: Максим Клементьев

Монреаль
3:4
2:1, 0:0, 1:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
19.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Вратари
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
1-й период
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
2-й период
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
3-й период
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
Статистика
Монреаль
Рейнджерс
Штрафное время
13
13
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит