Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась победой «Пингвинз» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Сидни Кросби (28-я минута), Энтони Манта (48) и Евгений Малкин (60), который также отметился передачей в эпизоде с голом Манты.
«Питтсбург», набрав 8 очков, идет на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона, а потерпевший пятое поражение на старте сезона «Сан-Хосе» занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах «Вегас Голден Найтс» на своем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 6:1, у победителей голом и передачей отметился россиянин Иван Барбашев. Шайба Андрея Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес Кингз» от поражения в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ), а «Колорадо» дома обыграл «Бостон» (4:1).
