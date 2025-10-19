Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.25
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Питтсбург» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ благодаря голу и передаче Малкина.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась победой «Пингвинз» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Сидни Кросби (28-я минута), Энтони Манта (48) и Евгений Малкин (60), который также отметился передачей в эпизоде с голом Манты.

«Питтсбург», набрав 8 очков, идет на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона, а потерпевший пятое поражение на старте сезона «Сан-Хосе» занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

В других матчах «Вегас Голден Найтс» на своем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 6:1, у победителей голом и передачей отметился россиянин Иван Барбашев. Шайба Андрея Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес Кингз» от поражения в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ), а «Колорадо» дома обыграл «Бостон» (4:1).

Сан-Хосе
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
19.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Дэн Мьюз
Вратари
Алекс Неделькович
(00:00-57:10)
Тристан Джерри
Алекс Неделькович
(c 59:38)
2-й период
27:35
Сидни Кросби
(Крис Летанг, Рикард Ракелль)
3-й период
47:02
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Евгений Малкин)
52:34
Брайан Раст
55:05
Ник Ледди
56:25
Сидни Кросби
59:38
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
Статистика
Сан-Хосе
Питтсбург
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит