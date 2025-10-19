Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В других матчах «Вегас Голден Найтс» на своем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 6:1, у победителей голом и передачей отметился россиянин Иван Барбашев. Шайба Андрея Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес Кингз» от поражения в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ), а «Колорадо» дома обыграл «Бостон» (4:1).