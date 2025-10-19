Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.19
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.92
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на воскресенье по московскому времени «Рейнджерс» в гостях обыграли «Монреаль Канадиенс» (4:3) в матче регулярного чемпионата. Панарин отметился голом и тремя результативными передачами.

Второй звездой дня признан нападающий Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», сделавший четыре передачи в домашней игре против «Калгари Флэймз» (6:1). Третье место занял форвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз за два гола и передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).

Панарин поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских хоккеистов. Набрав четыре очка за матч, 33-летний нападающий достиг отметки в 876 баллов (303 гола и 573 передачи) в 759 матчах.

Монреаль
3:4
2:1, 0:0, 1:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
19.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Вратари
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
1-й период
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
2-й период
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
3-й период
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
Статистика
Монреаль
Рейнджерс
Штрафное время
13
13
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит