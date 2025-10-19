Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

В ночь на воскресенье по московскому времени «Рейнджерс» в гостях обыграли «Монреаль Канадиенс» (4:3) в матче регулярного чемпионата. Панарин отметился голом и тремя результативными передачами.
Второй звездой дня признан нападающий Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», сделавший четыре передачи в домашней игре против «Калгари Флэймз» (6:1). Третье место занял форвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз за два гола и передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).
Панарин поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских хоккеистов. Набрав четыре очка за матч, 33-летний нападающий достиг отметки в 876 баллов (303 гола и 573 передачи) в 759 матчах.
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит