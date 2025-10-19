Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня признан нападающий Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», сделавший четыре передачи в домашней игре против «Калгари Флэймз» (6:1). Третье место занял форвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз за два гола и передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).