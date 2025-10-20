Худший матч в сезоне? Овечкин потерпел болезненное поражение

Овечкин избежал нового антирекорда
Хоккейной общественности потребовалось чуть более недели с момента старта нового сезона НХЛ, чтобы дождаться первого гола Александра Овечкина в его 21-м регулярном розыгрыше лиги в карьере. Жертвой лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ стала «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, с которой «Вашингтон» расправился в доминирующем стиле. Именно в этой игре Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне и наконец-то прервал затяжную безголевую серию из четырех матчей с момента начала чемпионата, избежав нового личного антирекорда.
Голевым эпизодом в игре с «Уайлд» Овечкин напомнил всем, насколько опасным является его бросок, и в очередной раз показал, что является лучшим в своем деле. Благодаря этой шайбе российский рекордсмен стал еще на один шаг ближе к исторической отметке в 900 голов в чемпионатах НХЛ, до которой до сих пор никому не удалось добраться.
Долгожданный гол Овечкина стал для болельщиков «Кэпиталз» очень приятным дополнением к общим успехам команды. «Столичные» на старте нового сезона выглядят неплохо. Подопечные Спенсера Карбери после поражения от «Бостон Брюинз» в стартовом матче чемпионата добыли четыре убедительные и уверенные победы подряд. Отличительной особенностью «Вашингтона» выглядели удачная игра в формате «5 на 5» и надежная оборона. Восемь пропущенных шайб (из них только три — в формате «5 на 5») за пять матчей — это лучший результат по всей лиге в нынешнем сезоне. При этом у команды обнаружились серьезные проблемы в атаке. Даже без учета упомянутой безголевой серии Овечкина «Кэпс» забивают очень мало (14 голов в пяти матчах), а их игра в большинстве стала одной из слабейших среди всех клубов НХЛ (всего 12,5% реализации «лишнего»).
Следующим соперником «Вашингтона» стал «Ванкувер Кэнакс», который поездкой в столицу США продолжил длительную выездную серию. Эти гастроли «косатки» проводят успешно: до матча с «Кэпс» они переиграли «Даллас Старз» (5:3) и «Чикаго Блэкхокс» (3:2 Б). К встрече с Овечкиным «Кэнакс» готовились особенно усердно.
«В свои 40 лет Овечкин по-прежнему демонстрирует отличную игру. В его активе гол и три передачи в пяти матчах, а за то игровое время, что он провел на площадке при игре “5 на 5”, его команда не пропустила ни разу и забросила суммарно пять шайб», — отметила пресс-служба «Ванкувера» в анонсе матча.
Овечкин в предыдущих 28 матчах против «Кэнакс» в чемпионатах НХЛ набрал 27 очков и забросил 16 шайб (из них семь — в 14 играх на домашней арене «Вашингтона»). При этом последние две встречи с «Ванкувером» Александр Михайлович провел без набранных очков. Последний раз он забил канадской команде еще в марте 2024 года: именно гол Ови в той гостевой игре стал победным для «Кэпиталз».
Болезненное поражение
Развить успех старта нового сезона «Вашингтону» не удалось от слова совсем. Команда Карбери оказалась совершенно не готова к игре с «Ванкувером», набравшим хороший ход. Возможно, причиной этому послужило время начало матча — для «Кэпиталз» эта игра стала первой ранней встречей в текущем розыгрыше «регулярки», сражение с «косатками» они начали в половину первого часа дня по времени Вашингтона. «Кэнакс» же, что удивительно, после переезда с Западного побережья Северной Америки и энергозатратного «бэк-ту-бэк» выглядели очень свежими и бодрыми.
Трудный выезд никак не сказался на физической форме подопечных Адама Фута. Напротив, победное шествие по столице США они начали с самого момента стартового вбрасывания. Гостям потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет, когда Элиас Петтерссон исполнил классный кистевой бросок из правого круга вбрасывания и забросил свою первую шайбу в сезоне.
Пропущенный гол в дебюте не произвел на игроков «Вашингтона» эффект ледяного душа. Напротив, хозяева лишь наблюдали за тем, как «Ванкувер» создает момент за моментом у ворот Чарли Линдгрена, и нередко даже помогали в этом сопернику, совершая необъяснимые ошибки в своей же зоне.
Перед первым перерывом, который был крайне необходим Карбери для беседы со своими подопечными, «Вашингтон» пропустил вновь. Голкипер «Кэпс» не смог прижать шайбу после отраженного броска, и в итоге Тайлер Майерс успешно сыграл на добивании. Штаб «столичных» в привычном для себя стиле потратил много времени на то, чтобы принять решение сделать запрос на предмет помехи вратарю. Карбери вновь пожертвовал тайм-аутом, чтобы воспользоваться дополнительными 30 секундами для анализа эпизода, но этот челлендж не оправдал себя. Судьи не увидели нарушения правил против Линдгрена и гол «Ванкувера» засчитали, «наградив» хозяев удалением за задержку игры. Полученное на ровном месте большинство «Кэнакс» реализовали моментально.
0:3 на исходе первого периода — для выхода из состояния нокдауна была необходима встряска. Том Уилсон эту идею воспринял буквально и повысил градус противостояния мощнейшим силовым приемом против Филипа Хитила. Форвард «Ванкувера» после сильного удара с огромным трудом поднялся на ноги и отправился в раздевалку, досрочно завершив игру. Уилсон, к слову, штрафа избежал, так как его хит был применен чисто и по правилам. Но это никак не помогло «Вашингтону», равно как и драка Брэндона Дьюхейма с Виктором Манчини. В начале второго периода «Кэпиталз» допустили ряд глупейших и грубых ошибок в своей зоне и сами себе привезли очередной гол. Менее чем за половину матча против «Ванкувера» «Вашингтон» пропустил столько же шайб при игре в формате «5 на 5», сколько за предыдущие пять игр вместе взятые!
В попытке исправить ситуацию штаб Карбери принялся тасовать звенья. Изменения коснулись и Овечкина. Изначально в его звене с Диланом Строумом играл Энтони Бовиллье, но по ходу игры вместо него тренеры «Вашингтона» пробовали в первой атакующей тройке и белоруса Алексея Протаса, и Сонни Милано. Нельзя сказать, что это помогло ведущему звену команды. Овечкин за весь матч лишь один раз бросил в створ ворот — за секунду до финальной сирены. Его предыдущие попытки поразить ворота обернулись пятью бросками мимо и еще тремя заблокированными выстрелами. Результативными действиями российский голеадор также не смог отметиться — третий раз за сезон.
При этом «прошить» Тэтчера Демко игрокам «Вашингтона» все же удалось. Еще в конце второго периода молодой форвард «Кэпиталз» Райан Леонард с трудом, но все-таки оформил для «столичных» редкий гол в большинстве, а в середине третьего периода Джейкоб Чикран точным броском с близкого расстояния завершил затяжную атаку хозяев. На этой волне хозяева площадки штурмом брали ворота «Ванкувера» и даже оказались невероятно близки к камбэку после гола Джона Карлсона за две с небольшим минуты до конца при игре в формате «6 на 5». Однако «Кэнакс» все же удержали победный результат — 4:3.
Следующий матч станет для «Вашингтона» заключительным в их первой домашней серии сезона. «Кэпиталз» примут «Сиэтл Кракен».
Андрей Сенченко
Спенсер Карбери
Адам Фут
Чарли Линдгрен
(00:00-57:20)
Тэтчер Демко
Чарли Линдгрен
(57:46-58:17)
00:59
Элиас Петтерссон
(Конор Гарлэнд)
10:23
Филип Хытил
17:11
Тайлер Майерс
17:11
Командный штраф
17:52
Кифер Шервуд
(Конор Гарлэнд, Куинн Хьюз)
19:36
Дилан Строум
24:54
Теодорс Блюгерс
(Эвандер Кейн, Тайлер Майерс)
26:13
Брендон Духайм
26:13
Виктор Манчини
29:56
Эвандер Кейн
32:13
Аршдип Бэйнс
33:42
Райан Леонард
(Том Уилсон, Дилан Строум)
40:00
Ник Дауд
45:45
Филип Гронек
49:01
Джейкоб Чикран
(Хендрикс Лапьер, Расмус Сандин)
54:35
Джастин Сурдиф
57:46
Джон Карлсон
(Том Уилсон, Дилан Строум)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит