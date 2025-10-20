Худший матч в сезоне? Овечкин потерпел болезненное поражение

0:3 на исходе первого периода — для выхода из состояния нокдауна была необходима встряска. Том Уилсон эту идею воспринял буквально и повысил градус противостояния мощнейшим силовым приемом против Филипа Хитила. Форвард «Ванкувера» после сильного удара с огромным трудом поднялся на ноги и отправился в раздевалку, досрочно завершив игру. Уилсон, к слову, штрафа избежал, так как его хит был применен чисто и по правилам. Но это никак не помогло «Вашингтону», равно как и драка Брэндона Дьюхейма с Виктором Манчини. В начале второго периода «Кэпиталз» допустили ряд глупейших и грубых ошибок в своей зоне и сами себе привезли очередной гол. Менее чем за половину матча против «Ванкувера» «Вашингтон» пропустил столько же шайб при игре в формате «5 на 5», сколько за предыдущие пять игр вместе взятые!