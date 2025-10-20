Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
1
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.50
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
2
:
Анахайм
4
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.90
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
0
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
6.91
X
3.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.58
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

«Эдмонтон» проиграл «Детройту» в НХЛ. Подколзин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. «Детройт» дома со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (29-я, 38-я минуты) и Эммитт Финни (32, 59). У «Эдмонтона» отличились Ноа Филп (33) и Леон Драйзайтль (48). Финни, проводящий дебютный сезон в НХЛ, забросил первые шайбы в лиге. Также канадский форвард отметился двумя голевыми передачами в шести играх.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал результативную передачу, которая стала для него второй в текущем сезоне. Матч с «Детройтом» стал для россиянина 225-м в НХЛ.

«Детройт» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 10 очками после 6 игр. «Эдмонтон» идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками после 6 встреч. В следующем матче «Детройт» в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Баффало», «Эдмонтон» в ночь на 22 октября проведет гостевой матч с «Оттавой».

Детройт
4:2
0:0, 3:1, 1:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
19.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Крис Ноблок
Вратари
Джон Гибсон
Стюарт Скиннер
(00:00-58:22)
Стюарт Скиннер
(c 58:38)
2-й период
28:51
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд, Бен Чиаро)
29:32
Эндрю Копп
31:54
Эммит Финни
(Джейкоб Бернард-Доккер, Дилан Ларкин)
32:25
Ноа Филп
(Бретт Кулак, Василий Подколзин)
37:05
Дилан Ларкин
(Эммит Финни, Джон Гибсон)
3-й период
47:33
Леон Драйзайтль
(Бретт Кулак, Маттиас Экхольм)
58:38
Эммит Финни
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
Статистика
Детройт
Эдмонтон
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит