«Эдмонтон» проиграл «Детройту» в НХЛ. Подколзин отдал голевую передачу

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. «Детройт» дома со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (29-я, 38-я минуты) и Эммитт Финни (32, 59). У «Эдмонтона» отличились Ноа Филп (33) и Леон Драйзайтль (48). Финни, проводящий дебютный сезон в НХЛ, забросил первые шайбы в лиге. Также канадский форвард отметился двумя голевыми передачами в шести играх.
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал результативную передачу, которая стала для него второй в текущем сезоне. Матч с «Детройтом» стал для россиянина 225-м в НХЛ.
«Детройт» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 10 очками после 6 игр. «Эдмонтон» идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками после 6 встреч. В следующем матче «Детройт» в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Баффало», «Эдмонтон» в ночь на 22 октября проведет гостевой матч с «Оттавой».
