Главный позор хоккейной Америки! Клуб-неудачник НХЛ год за годом болтается на дне, не спасают даже россияне

Не совсем складывается игра и у некоторых россиян в составе «акул». Немало вопросов к вратарской линии. Во всех пяти матчах у «Сан-Хосе» три и более пропущенные шайбы. К сожалению, неуверенно выглядел Ярослав Аскаров, сыгравший в двух матчах в этом сезоне и пропустивший семь и шесть голов соответственно. Понятно, что «Сан-Хосе» вряд ли можно назвать командой с эталонной обороной и не все голы «вратарские», но и уверенной игры со стороны голкиперов не наблюдается.