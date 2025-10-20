Главный позор хоккейной Америки! Клуб-неудачник НХЛ год за годом болтается на дне, не спасают даже россияне

Последние годы в истории франшизы «Сан-Хосе Шаркс» отмечены глубокой печалью. Вот уже третий сезон подряд команда из Калифорнии начинает с серии поражений — в позапрошлом году их было 11 подряд, в прошлом 9, а в нынешнем пока что 5. «Акулы» на данный момент — единственная команда НХЛ, которая не одержала ни одной победы.
Интереснее всех отреагировал на эти поражения главный тренер Райан Варсофски. Американский специалист проводит свой второй сезон в качестве наставника «Сан-Хосе», а также в качестве главного тренера НХЛ в принципе. После пятого поражения подряд специалист не выдержал и достаточно эмоционально высказался насчет неудачной серии:
Много новых игроков [в команде]. Нам нужно просто продолжать работать, игрокам продолжать слушать тренеров. Мы должны готовить ребят. Но поверьте, это отстой. Я продолжаю уверять себя в том, что на это должна быть объективная причина. Я бы отдал одного из своих детей ради «чертовой» победы. Так что, да, это раздражает. Прошу прощения за выражение. Мы очень, очень разочарованы, но продолжаем работать.
Примечательно, что у Варсофски, судя по официальным данным, только один ребенок.
Не совсем складывается игра и у некоторых россиян в составе «акул». Немало вопросов к вратарской линии. Во всех пяти матчах у «Сан-Хосе» три и более пропущенные шайбы. К сожалению, неуверенно выглядел Ярослав Аскаров, сыгравший в двух матчах в этом сезоне и пропустивший семь и шесть голов соответственно. Понятно, что «Сан-Хосе» вряд ли можно назвать командой с эталонной обороной и не все голы «вратарские», но и уверенной игры со стороны голкиперов не наблюдается.
Что касается российских защитников «Шаркс», Шакир Мухамадуллин провел лишь одну игру, против «Вегаса», в которой отметился двумя результативными передачами и находился на площадке во время первого гола в ворота Недельковича. Сегодня стало известно, что Шакир помещен в список травмированных из-за повреждения «верхней части тела». Опытный Дмитрий Орлов, перешедший в это межсезонье из «Каролины» в стан «акул», в пяти матчах отметился четырьмя результативными передачами, но и в ситуациях, когда его команда пропускала, также поучаствовал.
«Сан-Хосе» уже шесть лет путешествует по дну турнирной таблицы без каких-либо намеков на плей-офф. Последний раз в розыгрыше Кубка Стэнли «акулы» участвовали в 2019 году, тогда они дошли до финала конференции, где уступили «Сент-Луису». Далее последовала перестройка, из которой, судя по всему, в ближайшем будущем выбраться не удастся.
Надежда Тонконог