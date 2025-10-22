Овечкин снова не забил. Когда русский рекордсмен выбьет 900 голов?

Это состояние «Кэпс» можно было объяснить ранним матчем: в эпоху Карбери «Вашингтон» играет крайне нестабильно в поединках, которые начинаются в полдень. Так было и в прошлом сезоне. Всем особенно сильно врезался в память, например, ранний матч «Вашингтона» против «Айлендерс» в Нью-Йорке, в котором «Кэпиталз» проиграли со счетом 1:4. Но ту встречу все помнят по другой причине. Впрочем, и в матче с «Ванкувером» у «столичных» были поводы для радости — команда смогла возродить интригу в уже проигранном матче и едва не совершила мощный камбэк, забросив три шайбы подряд. Хотя в стане «Кэпс» таким подъемом не обольщались: в команде понимали, что произошедшее в финальном отрезке матча было возможно благодаря желанию одних вернуться в игру и привилегией у других снизить темп и сыграть проще на результат.