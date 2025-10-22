Овечкин снова не забил. Когда русский рекордсмен выбьет 900 голов?

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин не смог отметиться голом, но без набранных очков с площадки не ушел.
«Вашингтону» нужно было оправдаться за провал
Сколь успешно «Вашингтон» провел первую полноценную игровую неделю в новом сезоне НХЛ, столь громко он провалил ее на этапе перед началом новой недели. В минувшее воскресенье «Кэпиталз» принимали «Ванкувер Кэнакс» и потерпели в этой игре оглушительное поражение. Уже после первого периода команда Спенсера Карбери безнадежно горела со счетом 0:3, а экватор встречи пересекла с отставанием в четыре шайбы без единой заброшенной в чужие ворота. Все это выглядело особенно печально на фоне безобразной игры «столичных», у которых с самого начала матча не получалось ничего. В том числе и у Александра Овечкина, который результативными действиями не отметился и лишь за секунду до конца матча нанес свой первый и единственный за игру бросок в створ ворот.
Это состояние «Кэпс» можно было объяснить ранним матчем: в эпоху Карбери «Вашингтон» играет крайне нестабильно в поединках, которые начинаются в полдень. Так было и в прошлом сезоне. Всем особенно сильно врезался в память, например, ранний матч «Вашингтона» против «Айлендерс» в Нью-Йорке, в котором «Кэпиталз» проиграли со счетом 1:4. Но ту встречу все помнят по другой причине. Впрочем, и в матче с «Ванкувером» у «столичных» были поводы для радости — команда смогла возродить интригу в уже проигранном матче и едва не совершила мощный камбэк, забросив три шайбы подряд. Хотя в стане «Кэпс» таким подъемом не обольщались: в команде понимали, что произошедшее в финальном отрезке матча было возможно благодаря желанию одних вернуться в игру и привилегией у других снизить темп и сыграть проще на результат.
Провести работу над ошибками «Вашингтон» получил возможность через пару дней в матче против «Сиэтл Кракен». Эта игра стала заключительной для «Кэпиталз» в рамках домашней серии. У «столичных» был повод мыслить об этой встрече позитивно, ведь с приходом Карбери «Кэпс» стали той самой командой, которая отличается от всех остальных в НХЛ способностью быстро реагировать на проблемы. При нынешнем тренерском штабе «Вашингтон» выиграл большую часть матчей после проигранных встреч.
К тому же перед ними в этот раз предстал соперник, который сам по себе переживает непростое время. «Сиэтлу» очень не повезло с календарем на старте нового сезона НХЛ: после первых двух домашних матчей «Кракен» отправились в длительный выезд, который суммарно включает в себя шесть матчей. Встреча с «Вашингтоном» стала предпоследней в этой дикой серии. В ее рамках игрокам «Сиэтла» приходится путешествовать из Канады на Восточное побережье США, а после игры в столице Штатов им предстоит снова отправиться в «Страну кленового листа». К тому же матч с «Вашингтоном» стал частью первого бэк-ту-бэк для «Сиэтла» в новом сезоне. Исторически «кракенам» крайне тяжело даются вторые матчи в рамках бэк-ту-бэк. До встречи с «Кэпиталз» «Сиэтл» проиграл все 12 таких матчей.
Убедительная победа «Кэпс», но где голы Овечкина?
Исправить это положение дел (точнее, сделать шаг на пути к этом) «Сиэтлу» не удалось. «Вашингтон» переехал катком гостей из штата Вашингтон и победил в абсолютно доминирующем стиле. Уже в начале матча Ник Дауд открыл счет, а в дебюте второй 20-минутки «Кэпс» забросили две шайбы подряд, добившись комфортного для убедительной победы преимущества в счете. В этот раз «Вашингтон» почувствовал себя на месте «Ванкувера» в недавней игре и остаток матча провел в спокойном режиме, что все-таки помешало хозяевам площадки оставить свои ворота в неприкосновенности — в первой половине третьего периода «Кракен» подловили «Кэпс» на нескольких ошибках и свою шайбу все-таки забросили. Но на большее гостей не хватило. Их попытка сообразить финальный штурм только привела к пропущенной шайбе в пустые ворота.
Третий гол «Кэпиталз», к слову, стал примечательным. Во-первых, подопечным Карбери удалось реализовать первое же большинство в матче. Это важно с учетом тех проблем, которые имеются у «столичных» в этом сезоне при игре с численным преимуществом. Этот гол стал лишь четвертым после 21 попытки реализовать большинство. Во-вторых, прямое участие во взятии ворот принял Александр Овечкин. Российский ветеран отметился классной передачей от левого борта в район правого круга вбрасывания, куда подкатился Джейкоб Чикран, нашел канадца, и тот легко переиграл Мэтта Мюррея.
На Овечкина «Сиэтл» обращал особое внимание перед игрой.
«Он забросил по одной шайбе в обеих очных встречах с “Кракен” в прошлом сезоне, а сейчас продолжает улучшать свой абсолютный рекорд в НХЛ. В этом розыгрыше чемпионата он отметился одним голом и повысил число заброшенных шайб за карьеру до 898 — это на четыре гола больше, чем у Уэйна Гретцки. Но эти “Кэпиталз” — это не только Овечкин», — отметила пресс-служба «Кракен» в тексте-превью.
Они были правы абсолютно во всем: и в том, что опасность у «Вашингтона» исходит не от одного только Овечкина (например, Дилан Строум и Том Уилсон идут на серии из четырех матчей с набранными очками, а белорусский нападающий Алексей Протас с восемью баллами в семи играх является одним из самых результативных игроков команды), и в том, что с Александром Михайловичем надо считаться.
«Кракен» существуют в НХЛ не так долго, но за все время своего существования регулярно страдают от действий Ови. С учетом сегодняшней игры суммарно в девяти очных матчах против «Сиэтла» лидер «Кэпиталз» набрал 12 очков при пяти голах и семи передачах. Мартовская встреча с «кракенами» в 2024 году так и остается единственной, в которой Овечкин не смог отметиться результативными действиями.
Голевая передача в исполнении российского форварда в сегодняшнем матче стала для него 730-й в карьере в чемпионатах НХЛ и 604-м набранным очков при игре в большинстве. По второму показателю капитан «Вашингтона» стал еще на один шаг ближе к результату Яромира Ягра (610 очков в большинстве), который занимает десятое место в истории чемпионатов НХЛ.
С голами же у Овечкина дела идут все так же туго. После семи матчей со старта нового сезона шайба, заброшенная в игре с «Миннесотой Уайлд», пока остается единственной в его активе. Александру Михайловичу нужно еще два гола, чтобы достичь исторической отметки в 900 шайб в «регулярках» НХЛ.
Любопытно, что «Вашингтон» уже готовится праздновать это событие. Ранее пресс-служба «Кэпиталз» сообщила РИА Новости, что клуб проведет торжественное мероприятие и церемонию чествования Овечкина, но собирается организовать это не только ради 900 гола в НХЛ, но и 1500 матча Ови в лиге. До этого юбилея 40-летнему россиянину также осталось два шага — 1500-й матч Овечкина в чемпионатах НХЛ должен случиться в ночь на 26 октября по московскому времени, когда «Вашингтон» сыграет с «Оттавой Сенаторз». Эта игра как раз будет для «Кэпс» домашней. Перед этим «столичные» погостят у «Коламбус Блю Джекетс». Может, в этой игре Ови и оформит исторический дубль, чтобы к юбилейной 1500-й игре подойти в новом статусе?
Автор: Андрей Сенченко
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Логан Томпсон
Мэтт Мюррей
(00:00-57:04)
Мэтт Мюррей
(c 59:10)
08:30
Ник Дауд
(Джон Карлсон, Брендон Духайм)
20:25
Райан Леонард
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
20:50
Райан Линдгрен
21:33
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
30:09
Джейден Шварц
41:24
Итэн Фрэнк
43:50
Джейден Шварц
(Бен Майерс)
46:45
Брендон Духайм
59:10
Том Уилсон
(Ник Дауд, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит