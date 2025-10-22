Экс-тренер вратарей ЦСКА Наумов вошел в штаб «Нью-Йорк Айлендерс»

В «Нью-Йорк Айлендерс» выступают российские голкиперы Илья Сорокин и Семен Варламов, который с ноября 2024 года находится в списке травмированных. С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал с Сорокиным, когда оба еще были в ЦСКА.