«Вашингтон» представил держатель для зубной нити в виде бюста Овечкина

Держатели будут разыграны во время игры «Вашингтона» с «Анахайм Дакс» 5 января.
Овечкину 40 лет. Россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ и последний по текущему контракту с «Вашингтоном». В новом сезоне он сыграл в семи матчах и набрал 5 очков (1 шайба + 4 передачи).
