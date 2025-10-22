Ричмонд
«Вашингтон» представил держатель для зубной нити в виде бюста Овечкина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в соцсети Х представил держатель для зубной нити, который выполнен в виде бюста российского капитана команды Александра Овечкина.

Источник: Соцсети

Держатели будут разыграны во время игры «Вашингтона» с «Анахайм Дакс» 5 января.

Овечкину 40 лет. Россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ и последний по текущему контракту с «Вашингтоном». В новом сезоне он сыграл в семи матчах и набрал 5 очков (1 шайба + 4 передачи).

