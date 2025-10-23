Смотр преемников: кто из россиян ярко проявляет себя на старте сезона НХЛ

А главным героем у «Вашингтона стал молодой Райан Леонард, который забил эффектный гол в начале второго периода. Американец мощно бросил с кистей, развернувшись в центре чужой зоны, а шайба с космической скоростью рикошетом от штанги влетела в ворота Мэтта Мюррея. Этот гол вышел для хозяев победным, но самым приятным для тренерского штаба стал даже не этот факт. За 40 минут игры “Вашингтон” не позволил сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента у своих ворот, а остроты у владений “Кракена” было предостаточно.