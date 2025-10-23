Смотр преемников: кто из россиян ярко проявляет себя на старте сезона НХЛ

Александр Овечкин готовится к большому юбилею. Но голы великому снайперу пока даются тяжело. Зато раззабивался российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, которого многие называют наследником капитана «Вашингтона». Также здорово начали сезон лидеры «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Подробнее — в материале «Известий».
Новый юбилей
Перед стартом домашнего матча «Вашингтона» против «Сиэтла» руководство НХЛ рассказало, что не планирует особым образом отмечать возможный 900-й гол Александра Овечкина в карьере. Россиянин начал нынешний регулярный чемпионат на отметке 897 шайб, но результативность в первых встречах сезона оставила желать лучшего. Гол, забитый «Миннесоте», подарил надежду на прорыв, а игра против «Кракена» добавляла оптимизма, поскольку Овечкин в восьми матчах против «Сиэтла» набрал 11 (5+6) очков и всегда был очень заметен.
На этот раз всё вышло намного скромнее. «Столичные» явно хотели реабилитироваться за обидное поражение от «Ванкувера» (3:4), но сыграли в осторожной манере. Все четыре звена активно шли в давление, вынуждая «Кракена» терять шайбу при выходе из зоны, и в середине первого периода это привело к первому голу — отличился Ник Дауд.
А главным героем у «Вашингтона стал молодой Райан Леонард, который забил эффектный гол в начале второго периода. Американец мощно бросил с кистей, развернувшись в центре чужой зоны, а шайба с космической скоростью рикошетом от штанги влетела в ворота Мэтта Мюррея. Этот гол вышел для хозяев победным, но самым приятным для тренерского штаба стал даже не этот факт. За 40 минут игры “Вашингтон” не позволил сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента у своих ворот, а остроты у владений “Кракена” было предостаточно.
Александр Овечкин набрал один результативный балл за голевую передачу в большинстве, найдя на чистом льду защитника Джейкоба Чикрана. Это пятое очко Ови в нынешнем сезоне, что вполне неплохо для 40-летнего ветерана, но, конечно, от Александра все ждут только голов.
Впереди у Овечкина еще один юбилей, который сам Александр считает очень важным и ставит на второе место после рекорда Гретцки по голам. В субботу в игре против «Оттавы» Овечкин может провести свой 1500-й матч в карьере и стать 24-м хоккеистом в истории, кто достиг этой отметки.
Что же до заброшенных шайб, то постепенно Овечкин должен начать прибавлять в активности. Главный тренер Спенсер Карбери признал, что пропущенный россиянином тренировочный лагерь сказывается на его кондициях. После поражения от «Кэнакс» Александр не тренировался, а вместе с Уилсоном проходил восстановление у медиков и массажистов. Против «Ванкувера» Овечкин сыграл 21 минуту — намного больше, чем против «Сиэтла» (16), что не исключает наличия какой-либо микротравмы.
Два лучших
«Даллас» не зря считают одним из главных фаворитов сезона, называя техасцев серьезным претендентом на Кубок Стэнли. В составе «Старз» нет таких ярких суперзвезд, как Овечкин или Макдэвид, но коллектив у «Далласа» очень ровный, мощный и почти лишенный слабых мест. Казалось, что в матче с нестабильным «Коламбусом» у «звезд» не будет особых проблем, но «Блю Джэкетс» смогли дать настоящий бой, а российские легионеры стали одними из главных героев.
С самого начала встречи быстрый «Коламбус» предложил сопернику невероятную скорость, совладать с которой «Даллас» не сумел. Уже на пятой минуте Адам Фантилли открыл счет хлестким кистевым в ближний угол, и эта шайба придала гостям уверенности.
Чуть позже отличный момент упустил Егор Чинахов, который мог забить свой первый гол в сезоне, но после его броска с добивания вратарь «Старз» Джейк Эттинджер вытащил шайбу из угла в невероятном шпагате. Еще один шанс Егор не использовал несколько минут спустя, когда его вывели на ворота практически без помех, но россиянин и в этот раз проиграл дуэль голкиперу.
Для Чинахова нынешний сезон складывается невероятно трудно. Форвард, который в прошлом сезоне просил обмена, попал в немилость к главному тренеру Дину Эвасону. В текущем регулярном чемпионате Егор сыграл только три матча, и лишь один раз его игровое время превысило 10 минут. Против «Далласа» он всё же набрал свое первое результативное очко за ассист, но общее ощущение от настроя форварда осталось не самым позитивным.
У «Коламбуса» нашлись свои герои и без Чинахова. Бун Дженнер реализовал численное преимущество в конце первого периода, а в середине третьего забил Дмитрий Воронков. Вместе с Кириллом Марченко двое российских нападающих лидируют в списке бомбардиров «Блю Джэкетс» (13 очков на двоих). Гол Воронкова стал для «Коламбуса» определяющим, так как вынудил «Даллас» идти на огромный риск.
За четыре минуты до конца основного времени техасцы заменили вратаря на шестого полевого игрока — и это при отставании в три шайбы, что практикуется крайне редко. Это обернулось логичным голом в пустые ворота и итоговой победой гостей со счетом 5:1, что вряд ли кто-то мог предсказать до старта матча.
Взлет Дорофеева
Вряд ли кто-то мог представить, что лучшим снайпером НХЛ после первых семи матчей станет форвард, пропустивший всю предсезонку из-за травмы. А если еще и вспомнить, что приезжал он в Северную Америку буквально из ВХЛ, то шансы поверить в такой исход стремятся к нулю. Но реальность такова: Павел Дорофеев пока идет по графику «гол за матч» и лидирует в борьбе за «Морис Ришар Трофи».
Из-за повреждения форвард не смог отвоевать в предсезонных играх даже место в топ-6. В первой игре регулярки Дорофеев, толком не игравший с мая, вышел в третьем звене и положил хет-трик «Лос-Анджелесу». После этого были еще шайбы в ворота «Сан-Хосе» и «Сиэтла». Не удивительно, что Павла довольно быстро переставили во второе звено к Митчу Марнеру.
Именно с передачи канадца Дорофеев отличился в матче с «Каролиной». Марнер выдал шикарный пас сквозь двух защитников, а россиянин сумел его принять и эффектно переиграть Фредерика Андерсена. Это седьмой гол Дорофеева в сезоне и первый победный. Кстати, до встречи с «Вегасом» «Харрикейнз» оставался единственной непобежденной командой лиги.
В списке лучших снайперов Павел делит первое место с Марком Шайфли и Шейном Пинто. Если Дорофеев так продолжит и дальше, то в ближайшее межсезонье будет претендовать на очень серьезный контракт. Нынешнее соглашение с «Вегасом», по которому он зарабатывает $1,84 млн, истекает летом 2026 года, а места под потолком после подписания Марнера и продления Айкела осталось не так много.
В отличие от Дорофеева, другой «преемник Овечкина» в этом сезоне не впечатляет. Андрея Свечникова сравнивали с Ови еще в юном возрасте из-за умения вести силовую борьбу и штамповать очки. Именно с последним у россиянина большие проблемы: ни одного результативного действия в шести матчах. За этим последовал закономерный перевод в четвертое звено. В последних матчах Свечников получает лишь по 13 минут на льду. А в соцсетях россиянина нещадно критикуют фанаты «Каролины».
Максим Замятин