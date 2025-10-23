Когда начнет забивать Овечкин?

После семи стартовых игр регулярки НХЛ на счету Александра Великого — пять очков и всего один гол
8 октября «Вашингтон» провел свой первый матч в сезоне-2025/26. Прошло уже две недели, а у Александра пока всего одна заброшенная шайба в семи играх. Неужели начался закат карьеры?
Эта тема периодически поднимается последние лет восемь. Величайший снайпер в истории НХЛ не раз выдавал долгие серии без голов. Самая продолжительная пришлась на декабрь 2023-го — 14 матчей. Рекорд Уэйна Гретцки уже вовсю маячил на горизонте, и каждая новая встреча без заброшенных Ови шайб кратно увеличивала количество скептиков: «Теперь-то точно — все. 894? Никогда!».
10 игр подряд Великая Восьмерка не забивал раньше — весной 2017 года. В том же сезоне из-за накопившихся травм он не поехал на чемпионат мира, хотя его «Вашингтон» по обыкновению выбыл во втором раунде. А спустя всего год Александр завоевал Кубок Стэнли и приз MVP плей-офф.
После семи матчей чемпионата-2024/25 на счету Овечкина значились те же 5 очков: 2+3. Разумеется, в тот момент любой уважающий себя прогнозист уже не говорил «никогда», но откладывал падение рекорда Гретцки на сезон-2025/26. А уж когда наш герой сломал ногу, то стало вроде окончательно ясно, что перед плей-офф Александр легендарного канадца обойти не успеет.
Итог известен. Рекорд побит, в регулярке-2024/25 Ови настрелял 44 гола — показатель, сравнимый с лучшими годами форварда. Так что нынешние цифры не говорят ровным счетом ни о чем.
А что с формой Овечкина? Положа руку на сердце, скоростные качества у Александра уже далеко не те, что в 2000-х и 2010-х годах. Но процесс замедления Ови начался не в этом, и не в прошлом сезоне. Тенденция очевидна: капитан «Кэпиталз» становится старше, тяжелее — природа берет свое. Физическую подготовку он, по его же словам, корректирует год от года. Но снижать нагрузки не может, так как понимает, что без физики в НХЛ никуда — особенно в 40 лет. Если Ови решит, что хватит себя мучить каждое лето, это будет означать только одно: нападающий заканчивает карьеру.
Снайперские способности, видение игры, голевое чутье не пропадают вообще никогда, пока человек выходит на лед, способен держать в руках клюшку и передвигаться по площадке. Без тренировок рефлексы ослабевают, но Овечкин работает как прежде (хотя мы помним, что на предсезонке у него случилось небольшое повреждение). В прошлые годы, когда рекорд Гретцки стал осязаем, на капитана играла вся команда — в полном и абсолютном смысле.
Не утверждаем подобное, но исходя из нашего опыта можно сделать предположение — после великого достижения Овечкина владелец «Вашингтона» Тед Леонсис выдал премию всей команде. Ведь это не только успех одного отдельно взятого хоккеиста, а невероятный успех всей организации, имиджевый, при грамотной работе — финансовый, а значит, и его, Леонсиса, личный в том числе. Вряд ли мы узнаем правду в ближайшее время, но ничего удивительного в такой практике нет.
Сейчас Овечкин играет как обычно, команда уже не ищет его передачами во что бы то ни стало, а рекорд Гретцки над Александром больше не довлеет. Время на льду у Великой Восьмерки осталось прежним. За семь проведенных встреч он лишь раз отыграл меньше 15 минут — в матче с «Рейнджерс» (и это связано в первую очередь с небольшим количеством штрафного времени соперника — его у ньюйоркцев оказалось всего 4 минуты). Место в личном офисе во время большинства никто не отбирает. Другое дело, что и бросает Ови по воротам мало: максимальное количество попаданий в створ — 3. Мы знаем, что он способен атаковать как из пулемета, и в итоговом протоколе объясняется только одним фактором — форвард еще не набрал форму.
Ну и последнее — мотивация. В корне не прав тот, кто говорит, что она могла упасть после установления снайперского рекорда НХЛ всех времен. Во-первых, есть психология профессиональных спортсменов-победителей. Овечкин точно не из тех, кто станет отбывать номер на площадке только ради зарплаты. Если бы он был таким, никаких рекордов от великого нападающего мы не дождались бы. А главное, что у Овечкина есть двое сыновей, которые занимаются хоккеем. Быть для них примером на льду — вот стимул, способный перевесить все остальное. Желание сделать так, чтобы дети запомнили его игру вживую, для Александра бесценно. Так что голы капитана «Вашингтона» мы еще увидим — и не один. Может быть, не 40 за регулярку, поменьше — загадывать нет смысла. У Ови на этот счет все равно есть свое мнение.
Автор: Артур Хайруллин
