Когда начнет забивать Овечкин?

Ну и последнее — мотивация. В корне не прав тот, кто говорит, что она могла упасть после установления снайперского рекорда НХЛ всех времен. Во-первых, есть психология профессиональных спортсменов-победителей. Овечкин точно не из тех, кто станет отбывать номер на площадке только ради зарплаты. Если бы он был таким, никаких рекордов от великого нападающего мы не дождались бы. А главное, что у Овечкина есть двое сыновей, которые занимаются хоккеем. Быть для них примером на льду — вот стимул, способный перевесить все остальное. Желание сделать так, чтобы дети запомнили его игру вживую, для Александра бесценно. Так что голы капитана «Вашингтона» мы еще увидим — и не один. Может быть, не 40 за регулярку, поменьше — загадывать нет смысла. У Ови на этот счет все равно есть свое мнение.