Бывший лидер СКА не потерялся в НХЛ: уже забросил первую шайбу и помог разбить «Миннесоту» Капризова

Старт карьеры в НХЛ для Грицюка получился отличным. Игровое время Арсения растет, а главное — он цепляется за шансы, которые дает тренер. О своей североамериканской жизни нападающий рассказывает в Telegram-канале. Так все узнали, что завтра у «Девилз» выходной, и этот день семья Грицюка потратит на поиск информации по поводу садика для маленькой дочери — Есении Арсеньевны. «Наконец-то и на моей улице наступил праздник. Всех с победой и хорошего дня. Ну, а у нас завтра выходной, поедем узнавать насчет садика для дочи, короче будет интересно», — написал хоккеист.