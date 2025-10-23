Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.19
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Бывший лидер СКА не потерялся в НХЛ: уже забросил первую шайбу и помог разбить «Миннесоту» Капризова

Арсений Грицюк осваивается в «Нью-Джерси».

Источник: AP 2024

Экс-форвард СКА Арсений Грицюк с начала предсезонки убеждал главного тренера «Нью-Джерси» Шелдона Кифа, что заслуживает стабильного места в основе. В контрольных матчах россиянина использовали в разных сочетаниях. Постоянно меняющиеся партнеры не мешали набирать очки и запоминаться полезными действиями. Вполне логично, что Грицюк начал сезон в «Девилз» — и перенес свой правильный настрой на регулярку.

Первые результативные действия пришли к Арсению уже во втором матче. Форвард отметился двумя ассистами и помог обыграть «Тампу». Киф использовал россиянина в третьем звене с Коди Глассом и Коннором Брауном. Однако перед домашней игрой с «Миннесотой» перевел нападающего во второе сочетание — к Нико Хиширу и Тимо Майеру — и дал шанс показать свой талант в большинстве. Тренерский ход сработал: дебютант НХЛ отметился первым голом в лиге.

«Миннесота» вряд ли может занести в актив начало чемпионата. После лихой стартовой игры и разгрома «Сент-Луиса» команду Джона Хайнса начало трясти. В последних матчах обострились проблемы с реализацией. «Уайлд», если убрать за скобки богатые на голы встречи с «Блюз» (5:0) и «Коламбусом» (4:7), мало забивают. В тень ушли лидеры, в том числе замотивированный новым гигантским контрактом Кирилл Капризов. В четырех последних матчах у россиянина — только одна шайба. Против «Девилз» самородок из Кузедеево не набрал очков, а единственный гол «Миннесоты» организовал в третьем периоде Мэтт Болди.

К тому времени «Уайлд» уже горели 0:3. Шайба американца не добавила веры в камбэк. «Нью-Джерси» контролировали матч, а гол Грицюка только упрочил преимущество. Арсений взялся за дело в третьем периоде: на реализацию удаления Давида Иржичека команде хватили четырех секунд. Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон не справился с роскошным броском россиянина. Дебютную шайбу в НХЛ Арсений ждал семь матчей. Теперь на его счету — 5 (1+4) очков. А игра с «Уайлд» стала еще и лучшей по айстайму: Киф доверил почти 16 минут на льду.

Старт карьеры в НХЛ для Грицюка получился отличным. Игровое время Арсения растет, а главное — он цепляется за шансы, которые дает тренер. О своей североамериканской жизни нападающий рассказывает в Telegram-канале. Так все узнали, что завтра у «Девилз» выходной, и этот день семья Грицюка потратит на поиск информации по поводу садика для маленькой дочери — Есении Арсеньевны. «Наконец-то и на моей улице наступил праздник. Всех с победой и хорошего дня. Ну, а у нас завтра выходной, поедем узнавать насчет садика для дочи, короче будет интересно», — написал хоккеист.

Автор: Михаил Скрыль

Нью-Джерси
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
23.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16434 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Хайнс
Вратари
Нико Доус
Филип Густавссон
(00:00-58:12)
Филип Густавссон
(c 58:43)
1-й период
02:12
Маркус Фолиньо
16:21
Пол Коттер
(Коннор Браун, Доусон Мерсер)
2-й период
26:08
Бренден Диллон
(Доусон Мерсер, Шимон Немец)
31:21
Бренден Диллон
36:14
Люк Хьюз
3-й период
44:49
Давид Иржичек
44:53
Арсений Грицюк
(Тимо Майер)
50:37
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Зеев Байэм)
55:52
Люк Хьюз
58:43
Йеспер Братт
(Йонас Зигенталер)
Статистика
Нью-Джерси
Миннесота
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
